Saipem guida i petroliferi in Borsa sulla scia del rialzo del greggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rialzo del prezzo del petrolio, alla luce anche del taglio delle forniture russe di gas all'Europa, sostiene i titoli del comparto energetico quotati sulle Borse europee. Il sottoindice continentale guadagna infatti l'1,33%, mentre sul Ftse Mib di Piazza Affari si mettono in evidenza Saipem, che continua il recupero dopo il -13% accusato la scorsa settimana, ed Eni. Ieri Gazprom ha annunciato che ridurrà drasticamente da mercoledì, a 33 milioni di metri cubi al giorno, le consegne di gas russo in Europa attraverso il gasdotto Nord Stream, adducendo la necessità di lavori di manutenzione di una turbina. «La capacità produttiva della stazione di compressione di Portovaia passerà a 33 milioni di metri cubi il 27 luglio alle 07:00» (le 5 del mattino in Italia), ha indicato Gazprom sul suo account Telegram, ovvero circa il 20% della capacità del gasdotto contro circa il 40% attuale.



Il gruppo del Cane a sei zampe beneficia inoltre dell'annuncio della nuova scoperta nel bacino Berkine Nord nel deserto algerino effettuata insieme a Sonatrach. La scoperta, sottolineano gli analisti di Banca Akros, «conferma che la strategia del gruppo è efficace e migliora la visibilità dei target di produzione di Eni». Per quanto riguarda invece Saipem, il mercato si prepara anche alla pubblicazione dei conti del secondo trimestre, in calendario domani. Gli esperti di Akros si aspettano «un recupero di ricavi e margini in linea con i target 2022 della società».