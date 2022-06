Saipem tra le migliori, rialza la testa dopo accordo con Trevi su eolico

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem tenta il rimbalzo a Piazza Affari. Il titoli del gruppo - dopo aver perso il 14,8% alla vigilia - sono stati fermati in volatilità quando segnavano un progresso del 6,1%, in testa al Ftse Mib, e sono poi rientrati in contrattazione con guadagni molto rilevanti. Lunedì la società ha proceduto al raggruppamento azionario in vista dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro, mentre prima dell'avvio degli scambi di martedì, Saipem ha annunciato la firma di un Memorandum of Understanding con Trevi Fin per collaborare allo sviluppo congiunto di un progetto di due sistemi di trivellazione per fori di fondazione di grande diametro destinato ai parchi eolici offshore.

Nel dettaglio, Trevi e Saipem svilupperanno un progetto in grado di analizzare i dati geotecnici e geofisici specifici del sito da perforare, al fine di individuare la strategia di trivellazione più appropriata e, di conseguenza, la tecnologia più appropriata. Questo accordo è coerente con il Piano Strategico 2022-2025 di Saipem poiché mira a rafforzare la proposizione di valore della società per l'eolico offshore, un mercato di considerevole dimensione, previsto in crescita di oltre il 30% nell'orizzonte del Piano Strategico e contribuirà a raggiungere l'obiettivo di Saipem di individuare nuove e più redditizie modalità di esecuzione anche attraverso la progettazione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche.