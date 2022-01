Saipem mette nel mirino quota 2 euro grazie a nuovi contratti offshore

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni Saipem mettono nel mirino quota 2 euro grazie ai nuovi contratti offshore per un valore complessivo di 1,1 miliardi di dollari. Il titolo è tra i migliori di Piazza Affari. Il primo contratto annunciato dal gruppo di servizi per l'oil&gas è relativa al progetto australiano Scarborough nell'Australia Occidentale per il gasdotto che collegherà il giacimento di gas con il corrispondente impianto onshore. I lavori affidati a Saipem riguardano il rivestimento, il trasporto e l'installazione del gasdotto, ad una profondità massima di 1.400 metri, inclusa la fabbricazione e l'installazione delle strutture in linea e del terminale della condotta in acque profonde 950 metri. L'inizio delle operazioni offshore è previsto per la metà del 2023 e i lavori saranno eseguiti principalmente dalla nave Castorone.

Il secondo contratto ottenuto da una controllata di ExxonMobil riguarda il progetto Yellotail (centri sottomarini di perforazione collegati a una unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico) nel blocco offshore di Stabroek al largo della Guyana. Complessivamente i due contratti ammontano a 1,1 miliardi di dollari. Secondo gli analisti di Equita Sim la marginalità dei due progetti potrebbe essere a doppia cifra per Saipem e il valore dei contratti è pari al 12% della raccolta ordini stimata per il 2022 per le attività di Engineering and Construction.