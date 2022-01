Saipem a picco. Nuovo allarme utili e contatti con soci per "manovra finanziaria"

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partenza da incubo per Saipem in Borsa con il titolo che non fa prezzo in apertura, poi inizia a trattare e cede il 24,5% a 1,46 euro e infine rientra in volatilità a -26 per cento. A pesare è l'annuncio effettuato dal gruppo questa mattina a mercati chiusi, con il ritiro della guidance annunciata a fine ottobre 2021 visto che le stime preliminari sul secondo semestre hanno evidenziato numeri significativamente peggiori rispetto alle attese, di circa 1 miliardo sia sull'Ebitda sia sui ricavi. Inoltre, la società dovrà ridurre il capitale per perdite e ha avviato contatti con le banche dato che il mancato rispetto di alcuni covenant potrebbe far scattare il rientro accelerato di alcuni prestiti. In quest'ottica sono stati allertati i principali soci di Saipem, cioè Cdp ed Eni, «al fine di verificare anche la loro disponibilità a partecipare a una tempestiva e adeguata manovra finanziaria». Il che significa, il più delle volte, una rinegoziazione del debito con le banche insieme con un rafforzamento del capitale della società grazie a un intervento degli azionisti. Una prospettiva che ovviamente incide pesantemente sul titolo a Piazza Affari.



Terzo profit warning con nuovo management

Emblematico il commento degli analisti di Mediobanca Securities: «Si tratta del terzo profit warning consecutivo da quando è subentrato il nuovo management della società, nel secondo trimestre 2021. Chiaramente, gli investitori si chiedono se il gruppo è in grado di gestire bene i costi in aumento su alcuni dei suoi progetti e se emergeranno ulteriori perdite. Ancora più importante - si aggiunge - gli investitori si chiederanno se sarà necessario immettere nuovo capitale per rafforzare le finanze della societàbase e il potenziale impatto diluitivo sul valore per gli azionisti, come avvenuto con l'ultimo aumento di capitale del 2016».