Saipem pronta per la fase finale del progetto Payara in Guyana La società guidata da Stefano Cao compie un passo avanti nel Paese dove è sbarcata tre anni fa: l’aggiudicazione del progetto nel novembre 2019 di Celestina Dominelli

Un’immagine della Saipem 7000

La società guidata da Stefano Cao compie un passo avanti nel Paese dove è sbarcata tre anni fa: l’aggiudicazione del progetto nel novembre 2019

2' di lettura

Saipem si prepara ad accendere i motori per la fase finale del progetto di sviluppo di Payara in Guyana che fa capo a Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), una controllata di ExxonMobil. La società guidata da Stefano Cao compie, quindi un passo avanti nel Paese dove è sbarcata tre anni fa dopo essersi aggiudicata il contratto Liza fase 1. L'autorizzazione permetterà di finalizzare le attività di ingegneria di dettaglio e di approvvigionamento e la piena esecuzione dello scopo del lavoro.

I termini del contratto

Il giacimento di Payara si trova nel blocco di Stabroek, al largo della Guyana, a una profondità di circa 2mila metri sott'acqua. Saipem si era aggiudicata contratti per l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (EPCI) di flowlines, ombelicali e riser sottomarini (SURF) nel 2017 e 2018, rispettivamente per la prima e la seconda fase dello sviluppo del giacimento offshore Liza in Guyana. Lo sviluppo di Payara collegherà un totale di 41 pozzi tra pozzi di produzione, iniezione di acqua e iniezione di gas.

Loading...

L’aggiudicazione nel 2019

Nel novembre 2019 Saipem aveva annunciato l'aggiudicazione da parte di Eepgl del contratto per il progetto di sviluppo sottomarino di Payara, soggetto a decisione finale di investimento (Fid), per l'ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) di un grande impianto di produzione sottomarino. Come stabilito dal contratto, in attesa del via libera definitivo al progetto, Saipem è stata autorizzata ad avviare le prime attività, cioè l'ingegnerizzazione di dettaglio e l'approvvigionamento. Durante questa fase iniziale, gli ingegneri di Saipem hanno anche fornito ottimizzazioni di progettazione, che stanno generando valore aggiuntivo al progetto, nonostante gli impatti e le restrizioni dovute al Covid-19 e alle difficili condizioni del mercato.

Il reclutamento di personale locale per i lavori offshore

Le navi ammiraglie di Saipem, Saipem Fds2 e Saipem Constellation, eseguiranno l'installazione offshore mentre un cantiere di prossima realizzazione in Guyana si occuperà della fabbricazione locale di parte degli item sottomarini.La struttura sarà dotata di un molo per carichi pesanti, la più grande gru per carichi pesanti della Guyana e attrezzature specifiche per la saldatura e il collaudo. Tutti i lavori di costruzione per la nuova struttura sono stati assegnati ad appaltatori locali della Guyana. Inoltre, Saipem ha avviato una campagna di reclutamento per i lavori offshore rivolta a personale locale che verrà inviato a bordo della Fds2 per l'addestramento e per il lavoro vero e proprio. Queste iniziative, insieme alle attività logistiche in Guyana e all'apertura degli uffici Saipem nella capitale Georgetown nel 2019, confermano l’impegno della società di Cao in un Paese con grandi prospettive.