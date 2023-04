Saipem prosegue il rally: broker ottimisti su trimestrale e commesse

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Saipem è tra i migliori di giornata a Piazza Affari dove le quotazioni tornano verso quota 1,5 euro. Le case di investimento mettono già nel mirino i conti trimestrali che saranno esaminati dal consiglio di amministrazione del 19 aprile.

SocGen: reazione investitori ai conti potrebbe sorprendere

Gli analisti di Societe Generale in un report mostrano particolare ottimismo sul settore dei servizi per l'industria dell'energia, visti gli investimenti necessari alla transizione energetica, e si aspetta una reazione positiva degli investitori ai numeri trimestrali. Per Saipem SocGen, che ha una raccomandazione "buy" con target a 2,08 euro e ha inserito il titolo nella lista dei preferiti lo scorso novembre, si aspetta un solido risultato nel terzo trimestre, anche se non sorprendente. Il consensus riportato da Bloomberg, che indica un ebitda di 168 milioni di dollari e ricavi per 2,5 miliardi, sembra alla portata mentre diversi investitori sono rimasti freddi sul titolo Saipem in ragione delle difficoltà dei mesi scorsi dell'azienda: per questo motivo gli analisti non escludono che di fronte a numeri positivi la reazione del mercato possa essere amplificata da questi fattori. Il titolo Saipem sta progressivamente recuperando i massimi dell'anno toccati a inizio marzo (1,60 intraday, 1,535 in chiusura) e poi abbandonati a causa del generale sell-off sui mercati innescato dalle crisi bancarie del mese scorso.

Berenberg: Alta visibilità sugli ordini 2023-24



Nei giorni scorsi gli analisti di Berenberg avevano alzato il target di prezzo a 2 euro (da 1,4) con raccomandazione "buy" sottolineando l'elevata visibilità per i ricavi 2023 e 2024 grazie a un portafoglio ordini da 24 miliardi di euro e alla prospettiva di gare per un totale di 51 miliardi di euro nei prossimi 18 mesi. L'aumento dei prezzi del petrolio costituisce, secondo il broker, un altro fattore di supporto per Saipem associata all'attesa di diversi progetti in Medio Oriente.