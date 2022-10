Saipem in rally dopo maxi-contratto da 4,5 mld dollari in Qatar

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem è in rally a Piazza Affari e vola in testa al listino dopo il maxi-contratto aggiudicato da Qatargas per il progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes – Epc 2 al largo della costa nord-orientale del Qatar. Il contratto ha un valore di circa 4,5 miliardi di dollari ed è il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società. Positivi i commenti dei broker a partire da Intermonte che alza le stime sugli ordini 2022 a 13,4 mld euro da 10,8 mld, con il backlog stimato per l'anno a 28 mld e alza il giudizio a «outperform», con target price che passa a 0,90 euro da 0,85. Migliorate anche le stime sul debito netto 2022.

Saipem, dicono da Intermonte, accelera il riposizionamento strategico nei segmenti Offshore E&C e Drilling, in linea con il piano. «L'andamento degli ordini molto robusto da inizio anno nella divisione Offshore E&C aumenta la visibilità sui ricavi e sul recupero dei margini in questo segmento», sottolineano gli esperti. Per Banca Akros, il contratto è «enorme» e l'attesa è di un impatto positivo sui margini del gruppo, una "notizia molto buona", chiosano. Il giudizio resta neutral con target price a 1,40 euro. Equita (hold con target price a 1,38 euro) sottolinea che il nuovo contratto possa avere una durata di circa 4 anni. «Riteniamo - dicono gli analisti - che la marginalità possa essere a doppia cifra percentuale e ricompresa in un range del 10%-13% in quanto riguardante l`attività E&C offshore per un complesso di enormi dimensioni».