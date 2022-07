Saipem rimbalza in Borsa al traino del greggio aspettando la trimestrale

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tentativo di rimbalzo per Saipem a Piazza Affari alla vigilia del cda chiamato ad approvare i risultati trimestrali, che saranno resi noti mercoledì 27 luglio. Dopo aver perso il 13% la scorsa settimana, i titoli del gruppo di servizi per il settore dell'energia e delle infrastrutture recuperano in parte terreno, mettendo a segno la migliore performance del Ftse Mib. Saipem aveva iniziato la giornata in calo, in linea con il prezzo del petrolio e i titoli del comparto, poi ha invertito la rotta, complice anche il greggio che è tornato a salire. Anche Eni è passata in terreno positivo, mentre resta più indietro Tenaris, quando è scattato il conto alla rovescia per la trimestrale. Tenaris pubblicherà i conti il 3 agosto e gli analisti di Banca Akros si aspettano indicazioni positive da parte della società e hanno confermato il giudizio "accumulate" e alzato il prezzo obiettivo a 17 euro da 16,50.

Tornando a Saipem, il titolo ha affrontato nelle ultime settimane forti oscillazioni, in concomitanza con l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. L'operazione si è conclusa il 14 luglio: l'aumento è stato coperto per il 70% circa dal mercato (con i soci Eni e Cdp Industria che hanno sottoscritto la parte di loro competenza pari a circa il 44%) e per il restante dalle banche che avevano siglato il contratto di garanzia. Le banche, azioniste con circa il 29% post aumento, hanno indicato di voler vendere una parte delle loro azioni, restando complessivamente con circa il 10% del capitale. In seguito all'operazione, con l'aggiornamento delle partecipazioni rilevanti di Consob, è emerso che Intesa Sanpaolo ha una quota del 3,42% della società.