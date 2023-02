Saipem in altalena in Borsa, conti in linea con le attese e guidance senza sorprese

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem sull'ottovolante a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei conti 2022 e lo scivolone della vigilia. Le quotazioni, partite con slancio con un +5%, hanno man mano limato i guadagni per girare in deciso calo e arrivare a perdere un punto percentuale e mezzo, per poi recuperare di nuovo terreno e tornare in cima al listino. Lo scorso anno la società ha ridotto le perdite a 209 milioni (a fronte dei -2,46 miliardi di un anno fa) su ricavi in aumento del 53% a 9,98 miliardi. L'ebitda adjusted è positivo per 595 milioni mentre era di -1,274 miliardi un anno fa. Il risultato netto aggiustato è di -315 milioni. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono saliti a 2,93 miliardi (da 1,7 miliardi) e la perdita è stata di 71 milioni. La posizione finanziaria netta post Ifrs a fine 2022 è negativa per 264 milioni (-1,56 miliardi un anno fa).

Nel corso del 2022, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 12,941 miliardi (6,952 miliardi nel 2021). Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2022 ammonta a 24,017 miliardi. Nel business Exploration&Costruction Offshore Saipem nel 2022 ha acquisito contratti pari a oltre un terzo di quanto previsto nel piano per l'intero periodo 2022-2025, secondo quanto indicato dall'amministratore delegato Alessandro Puliti nel corso della presentazione dei conti agli analisti. «Possiamo chiamarlo un buon inizio» ha detto indicando in 8,4 miliardi di euro gli ordini ottenuti nel 2022 per la divisione di business principale di Saipem che ha un target di piano di 24 miliardi di euro.



Saipem ha poi rivisto i target economico-finanziari per i prossimi anni aggiornando le linee strategiche del piano presentato nel 2022. Per il 2023 la società stima ricavi superiori agli 11 miliardi con un ebitda adjusted di circa 850 milioni, un free cash flow a breakeven e una posizione finanziaria netta pre-Ifrs 16 positiva a fine anno (negativa per 500 milioni post-Ifrs). Gli investimenti sono stimati in 450 milioni. A fine piano, nel 2026, il management conta di superare i 12 miliardi di ricavi e di portare l'ebitda adjusted sopra gli 1,2 miliardi. Il free cash flow è atteso superiore a 600 milioni e la posizione finanziaria netta post Ifrs 16 maggiore di 700 milioni a fine anno. Nel periodo 2023-26 previste acquisizioni di ordini E&C per 46 miliardi e drilling offshore per 3 miliardi. Gli investimenti cumulati sono calcolati in 1,2 miliardi.

«Apprezziamo la guidance 2023 e il nuovo outlook 2026 superiori alle attese (e al piano precedente) per fatturato ed Ebitda che sono probabilmente dovute al recente ritmo molto sostenuto della raccolta ordini», commentano gli analisti di Equita. Tuttavia - notano -, la guidance di generazione di cassa 2023 non provoca miglioramenti nelle stime di posizione finanziaria netta dato l'incremento degli investimenti rispetto al piano precedente, per cui riteniamo che le indicazioni sul debito riducano la portata e la qualità del 'beat' della guidance». Secondo Equita i dati del quarto trimestre 2022 sono «lievemente peggiori delle attese», mentre di numeri «lievemente migliori» parla Bestinver, che non vede «sorprese significative» negli outlook. Secondo Intermonte i dati del quarto trimestre sono «in linea» ed è «buona» la guidance sull'Ebitda 2023.