Saipem sale a Piazza Affari grazie a contratti offshore per 1,9 mld $

Saipem viaggia a passo rapido a Piazza Affari, in linea con il FTSE MIB, e, dopo essere arrivata nelle prime battute a guadagnare il 2,4% a un massimo di seduta di 1,463 euro per azione. Secondo gli analisti di Intermonte, "è una notizia positiva, che conferma il forte order momentum nel segmento offshore", tanto più che "con questi due nuovi contratti gli ordini da inizio anno dovrebbero aver raggiunto circa 17,4 miliardi di euro (contro 13,6 miliardi nel 2022), di cui 5,5 miliardi nel quarto trimestre ad oggi e dopo i 5,3 miliardi del terzo trimestre, i 4 miliardi del secondo e i 2,7 miliardi nel primo".

Secondo la società, "le due aggiudicazioni confermano, ancora una volta, la competitività dell'offerta di Saipem nei processi di gara e la capacità di costruire partnership a lungo termine basate su prestazioni costanti. Inoltre, rafforzano ulteriormente la visibilità sull'utilizzo degli asset chiave di Saipem per tutto il 2027". Nessun dettaglio sul timing di esecuzione dei progetti, che secondo Intermonte è "atteso tra il 2025 e il 2027". Più nel dettaglio, il primo contratto è stato assegnato da ExxonMobil Guyana Limited, una controllata di ExxonMobil, per il progetto di sviluppo del giacimento petrolifero di Whiptail, ubicato nel blocco di Stabroek, nelle acque al largo della Guyana, a una profondità di circa 2.000 metri.

Il secondo contratto è stato assegnato da Equinor per il progetto Raia, lo sviluppo di un giacimento pre-salt di gas e condensato nel bacino di Campos, situato a circa 200 km al largo dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. "La notizia è positiva per il titolo in quanto migliora la visibilità delle stime 2025-27, mentre dovrebbe avere impatti limitati sull'anno fiscale 2024 dato che l’utilizzo della capacità è virtualmente al 100%. I contratti rappresentano il 16% della raccolta ordini stimata per il 2023 per l'E&C offshore (divisione Asset Based Services) ovvero il 10% della raccolta complessiva di gruppo stimata per l'anno".