Saipem scivola in Borsa dopo il rally, si guarda alle mosse delle banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Forti volumi in vendita su Saipem dopo il rally che la scorsa settimana ha portato le quotazioni a oltre 1,5 euro, ai massimi precedenti l'aumento di capitale avvenuto in estate. Solo da inizio 2023 il titolo era salito del 35 per cento. A colpire sono soprattutto i volumi di scambio: 152 milioni di titoli scambiati già prima di metà giornata, pari al 7,6% del capitale. Gli operatori guardano come potenziali venditori in manovra agli istituti bancari che hanno fatto parte del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale diventando azioniste di Saipem in quella circostanza e che ora stanno alleggerendo la posizione beneficiando del rally.

La ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro aveva richiesto l'intervento delle banche del consorzio che avevano sottoscritto circa 584 milioni di titoli, pari al 29,6% dei titoli offerti sul mercato. Il prezzo di sottoscrizione era di 1,013 euro. «Una parte dei titoli in mano al consorzio era già stato venduto a fine 2022 - ragiona un operatore - ma la restante parte è rimasta sui book delle banche e può essere che alla luce della performance stiano vendendo». Nell'aumento di capitale il pacchetto di quasi il 30% complessivo era stato sottoscritto da Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e UniCredit (che erano i joint global coordinators dell'operazione) e da Abn Amro, Banca Akros, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs International, Societe Generale e Stifel che avevano partecipato all'operazione come joint bookrunners.