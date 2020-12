Saipem svetta dopo contratto in Australia da 1,2 mld di dollari

(REUTERS)

Spunto di Saipem a Piazza Affari, dopo che il gruppo ha ottenuto un contratto da 1,2 miliardi di dollari (pro quota) in Australia. Il titolo è il migliore del listino principale milanese con un progresso di quasi tre punti percentuali "E' una notizia positiva - commentano gli analisti di Equita - il contratto vale potenzialmente il 14% della raccolta ordini stimata per il 2020". Trattandosi di un progetto onshore, gli analisti stimano potenzialmente un Ebitda margin "mid single digit" (cioè tra il 4% e il 6%).

"Con questo contratto - aggiungono gli analisti - stimiamo che la raccolta ordini E&C annunciata da inizio anno sia pari a circa 6,4 miliardi, rispetto a una nostra stima pre l'intero anno di 6,9 miliardi. Equita ha un giudizio 'hold' sul titolo con target price a 2 euro. Il nuovo accordo è per un contratto EPC del valore (pro-quota) di 1,2 mld e totale di 2,4 mld in joint venture con Clough di dollari con Perdaman Chemical and Fertilizers Pty Ltd per lo sviluppo del progetto Burrup Urea in Australia. L`accordo fa seguito agli Heads of Agreement firmati nel luglio 2020. Il contratto è soggetto a Full Notice to Proceed da emettersi da parte di Perdaman Industries. L`ambito di attività comprende l`ingegneria, fornitura di attrezzature e materiali, costruzione, messa in servizio per l`esecuzione di un impianto di fertilizzanti urea con una capacità di 2,14 mln di tonnellate di urea all`anno, tra cui un impianto di trattamento delle acque, una centrale elettrica (di più di 100 MW), nonché impianti di stoccaggio, carico e scarico dell`urea.

