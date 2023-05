Saipem in testa al Ftse Mib dopo due nuovi contratti offshore

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem corre a Milano dopo essersi aggiudicata due contratti offshore del valore di 850 milioni di dollari. Il titolo è in testa al FTSE MIB con un rialzo arrivato anche oltre quattro punti. Il primo dei contratti assegnati è per un progetto di Engineering, Procurement, Construction and Installation (Epci) nel Mar Nero assegnato da Turkish Petroleum Otc nel Mar Nero mentre il secondo è per attività di decommissioning nel Mare del Nord assegnato da EnQuest Heather. Inoltre, Upstream riporta che Saipem avrebbe ottenuto un considerevole contratto offshore potenzialmente del valore di oltre 1 mld di dollari da Saudi Aramco per i lavori sul suo giacimento petrolifero di Marjan, come parte degli accordi a lungo termine (Lta), secondo quanto scrivono gli analisti di Intermonte (che ha un giudizio outperform con tp a 2 euro).

Sono «notizie positive - commentano - che confermano il forte order momentum nel segmento Offshore». Con i due contratti annunciati stamattina «l’order intake da inizio anno dovrebbe aver raggiunto circa 3,5 mld di euro, di cui 2,7 mld nel primo trimestre», dice Intermonte. Nel quarto trimestre 2022 l’order intake complessivo di Saipem ha raggiunto 6 mld euro, per un totale di 13,6 mld nel 2022 (12,9 mld al netto del deconsolidamento del segmento Onshore Drilling). «Per il 2023 la nostra attuale stima di order intake è pari a 11,9 mld», concludono. Positivo anche il commento degli analisti di Akros (buy, target a 1,90) e di Equita (hold, target price a 1,60).

«La notizia è positiva per il titolo . dice Equita - i contratti rappresentano il 13% della raccolta ordini stimata 2023 per l`E&C offshore (divisione Asset Based Services) ovvero l`8% della raccolta complessiva di gruppo per il 2023». Equita calcola che l a raccolta ordini annunciata finora è pari a circa 4,3 miliardi «ovvero il 42% delle nostre stime di order intake 2023. Riteniamo che i contratti assegnati possano avere una marginalità a doppia cifra con un contributo materiale a partire dalle stime nel 2024 (circa il 3.5% annuo medio a livello di Ebitda di gruppo assumendo una durata delle operazioni di 2,5 anni».