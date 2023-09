Saipem in testa a Piazza Affari, dopo gli ultimi contratti analisti positivi sugli ordini 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saipem continua a macinare contratti e gli investitori stanno premiando il titolo a Piazza Affari, dove il gruppo petrolifero è in testa al FTSE MIB. Prima dell’apertura dei mercati, infatti, la società ha comunicato di essersi aggiudicata due nuovi contratti per attività offshore in Costa d’Avorio e in Italia, per un valore complessivo di 850 milioni di euro. «La notizia – scrivono a caldo gli analisti di Equita – ha risvolti positivi per le stime. I contratti rappresentano il 13% della raccolta ordini stimata 2023 per l’E&C offshore (divisione Asset Based Services) ovvero l’8% della raccolta complessiva di gruppo» stimata per quest’anno. Per questo, è «ragionevole attendersi un esito della raccolta ordini 2023 che possa superare il risultato dell’anno scorso (13 miliardi) con implicazioni positive sulle nostre stime ebitda 2024». Non solo: «Riteniamo che altre assegnazioni siano in arrivo in Medio Oriente nel gas offshore entro fine anno» e «stimiamo che il progetto di Baleine possa avere una marginalità superiore alla media della divisione Abs (10%) mentre quello di Ravenna possa essere inferiore». La stima di fatturato/ebitda 2024 della divisione Abs, al momento, prevede «una crescita del 10% dei volumi ad una marginalità costante (10%)».

Da analisti stima ordini 2023 sopra scorso anno (13 mld)

Anche il broker Intermonte parla di «notizia positiva», che «conferma il forte order momentum nel segmento Offshore. Con questi due nuovi contratti l’order intake da inizio anno dovrebbe aver raggiunto circa 10,9 miliardi, di cui 4,2 miliardi nel terzo trimestre del 2023 ad oggi, dopo i 4,0 miliardi registrati nel secondo trimestre e 2,7 miliardi nel primo».