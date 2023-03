Saipem viaggia in rialzo, Morgan Stanley positiva sui servizi a industria energetica

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riscatto di Saipem in Borsa grazie a una raccomandazione positiva degli analisti di Morgan Stanley. Le quotazioni nel mese di marzo hanno perso fino a oggi il 25% circa. In un report il broker Usa ha alzato la valutazione per il settore dei servizi per l'industria energetica, giudicandolo «attraente» e hanno indicato tra i top picks Saipem e Technip Energies a Parigi.

Secondo il broker Saipem così come Subsea7 beneficierà in modo significativo del miglioramento del segmento Offshore mentre Technip Energies degli ordini nella rigassificazione e dell'andamento del segmento Technology, Products & Services. A livello aggregato, gli analisti stimano un incremento medio annuo dei ricavi del settore del 5% nel periodo 2022-25 con parallelo +15% annuo per l'ebitda grazie al supporto dei progetti di investimento dei clienti e da un maggiore pricing power degli stessi contractors.

Per quanto riguarda Saipem in modo particolare, su cui Morgan Stanley alza la raccomandazione a "overweight" e porta il target di prezzo a 1,85, il broker sottolinea come l'azienda sia entrata in una nuova fase dopo la «pulizia» avvenuta attraverso la revisione del portafoglio ordini e l'aumento di capitale da 2 miliardi che ha risolto le questioni riguardanti la situazione finanziaria. La nuova strategia che sta portando risultati - focus su Engineering&Costruction Offshore e drilling Offshore, esecuzione dei contratti in essere nell'eolico Offshore e vendita del drilling Onshore - è coincisa con il ritorno di condizioni di mercato favorevoli per il settore in particolare nell'offshore.