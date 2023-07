«Sakara fight night», nasce il circuito di Alessio Sakara

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il campione di Mma (arti marziali miste), Alessio Sakara, si unisce alla Federkombat-Federazione italiana kickboxing, muaythai, savate, shoot boxe e sambo per annunciare la nascita di una nuova competizione nazionale che porterà il suo nome: il “Sakara fight night”.



Con due tornei distinti di Mma e grappling, il “Sakara fight night” prevede due tappe di qualificazione a Venezia (palasport Camponogara, 23-24 settembre) e Caserta (palaJacazzi Aversa, 14-15 ottobre) e culminerà con le finalissime del 25 novembre a Roma.

Iscrizioni su www.sakarafightnight.com.

«Attraverso il “Sakara fight night” miriamo a ispirare una nuova generazione di atleti e appassionati – spiega Sakara - incoraggiare la pratica sportiva come mezzo di crescita personale, di integrazione sociale e di realizzazione dei propri sogni. Credo nel talento italiano, vogliamo offrire un'opportunità in più ai nostri giovani per emergere a livello nazionale e internazionale».

Sakara dal 2016 al 2021 in forza al circuito americano di Bellator ha detenuto il primato di miglior fighter italiano nella top ten assoluta del ranking.