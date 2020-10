Sala e Fontana: no a lockdown a Milano e in Lombardia (almeno per ora)

Tutti contro tutti

Nel merito dei provvedimenti però, lo scontro non è solo all’interno del governo, dove Italia Viva ha preso le distanze dal Dpcm. In Lombardia non c’è totale sintonia fra le istituzioni. Tanto per cominciare Sala sostiene di non condividere tutto il testo dell’ordinanza regionale che impone la didattica a distanza. «Io non ero e non sono d'accordo sulla didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma, se Fontana lo ha deciso, lo rispetto istituzionalmente anche se non sono d'accordo». L’ok arrivato dai sindaci alla legge potrebbe dipendere dal fatto che «abbiamo avuto solo 40 minuti per leggerla, ma tra l’ordinanza e la bozza che ci era stata fatta vedere c’è differenza».

Fontana intanto si dichiara non favorevole al Dpcm che impone la chiusura dei locali alle 18, chiedendo quindi che i ristori arrivino presto. E intanto alcune associazioni di categoria annunciano battaglia: i centri commerciali stanno per impugnare al Tar l’ordinanza regionale che impone la chiusura dei negozi “non essenziali” il fine settimana.