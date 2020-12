Sala: «Milano nonostante il Covid ce la farà e rimarrà centrale, ma deve cambiare» Davanti a un piatto di bresaola in ufficio, a poche ore dall’annuncio che si ricandiderà, il sindaco del capoluogo lombardo riflette su come ripensare la città italiana più globale di Paolo Bricco

Davanti a un piatto di bresaola in ufficio, a poche ore dall'annuncio che si ricandiderà, il sindaco del capoluogo lombardo riflette su come ripensare la città italiana più globale

«Fuori ne sta cadendo tanta. La neve, però, non attacca. Una nevicata che mi ha fatto lavorare duro è stata nell'inverno fra il 2009 e il 2010. Ero direttore generale del Comune. Rimanemmo a Palazzo Marino fino a notte inoltrata: sembrava che potesse ricominciare, ancora più forte. La neve è sempre stata un gran bel problema per ogni amministratore italiano. Perché devi, prima che arrivi, arruolare gli spalatori, predisporre i mezzi meccanici, fare spargere il sale».

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, poche ore prima di annunciare che si ricandiderà alla guida del capoluogo lombardo («sento che posso e voglio farlo»), parla con autoironia di un'epoca aurea per tutti noi. Quando, per chi si occupa di cosa pubblica, uno dei grandi imprevisti poteva essere una perturbazione siberiana improvvisa, con neve e ghiaccio, cittadini infreddoliti e a rischio ruzzoloni, viabilità difficile e pezzi del corpo urbano congelati e semiparalizzati. «Naturalmente, anche prima che si propagasse il coronavirus, c'erano questioni più impegnative. Ma, certo, per il sindaco e il capomacchina dell'amministrazione, non importa che fossero in una città del Nord o in un paese degli Appennini o del Sud, la grande nevicata è sempre stata una prova con cui misurarsi», dice con un sorriso.

Con il Covid-19, molte cose sono cambiate. Le parole hanno mutato significato. Le gerarchie si sono rimodulate. Si va compilando un nuovo vocabolario. I fiocchi che stanno cadendo fuori conferiscono come un'aura di poesia e di distanza alle cose. Creano una sensazione di attesa e di sospensione gentile in giorni di paura e di dolore. Oggi si sta componendo una nuova grammatica: del senso e delle priorità, della normalità e del potere, della responsabilità e del governare.Siamo collegati via Teams, per questa «A tavola con» a distanza. Dalla sua finestra, Sala vede cadere la neve su piazza San Fedele e sulla statua del Don Lisander, come i milanesi chiamano affettuosamente Alessandro Manzoni. Fuori dalla finestra della mia abitazione, ad Arcore, il bianco a terra si scioglie subito. Entrambi ci troviamo, casualmente, di fronte a un piatto di bresaola. Per lui è una situazione classica: spesso mangia così, in ufficio, dai tempi dell'Expo.

Milano è Milano. Un concentrato di energia e di vocazione europea per tutto il '900 che, dagli anni '90, è entrata nel network delle global cities, le città che sono andate al di là della loro fisionomia nazionale, hanno creato una connessione con le catene globali del valore, sono diventate gli snodi nevralgici dei flussi di conoscenza e hanno generato un ceto cosmopolita – di manager e di professionisti, di intellettuali e di tecnici – che ha rappresentato la cifra umana della società e della cultura, della manifattura e della finanza internazionale ai tempi della globalizzazione.

Prima del Covid-19, i parametri economici di Milano erano sopra la media italiana. «Non credo che le ragioni strutturali di quella nostra centralità siano svanite – riflette – eravamo su un'onda che ci portava molto in alto. Ma non in maniera smisurata e artificiale. La pandemia ha scombussolato il mondo. La globalizzazione, per come l'abbiamo conosciuta, non ci sarà più. Quante volte, ai tempi di Pirelli o di Expo, ho fatto andata e ritorno con New York in due giorni. Ogni città deve essere ripensata. Ma rivendico l'identità di Milano: la miscela di crescita economica e di capitale sociale. Milano destina 300 milioni di euro ogni anno al welfare, ha riconosciuto diritti civili e amministrativi alle coppie Lgbt e ha una integrazione significativa degli stranieri e degli italiani di origine straniera. La media italiana di queste comunità è pari al 9% della popolazione. A Milano è al 19 per cento. Altrove una quota simile avrebbe prodotto una polveriera di tensioni e conflitti. Da noi, pur con tutte le contraddizioni, prevalgono la coesione e il confronto».