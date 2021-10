Salari minimi, biciclette e volontari per capire le relazioni causa-effetto

3' di lettura

L’economia non è una scienza sperimentale, ma ovviamente si interessa anch’essa alle relazioni di casualità a partire da esperienze di varia natura. In particolare tra le decisioni di politica pubblica (come l’aumento del salario minimo) e le situazioni contingenti (come la data di nascita e pertanto anche l’età di ingresso a scuola), da un lato, e l’andamento di variabili come la disoccupazione o i redditi individuali. Trovare la risposta a queste domande unisce due economisti, David Card e Joshua D. Angrist (che hanno in comune anche l’onore di aver proluso le ultime Alan Krueger Lectures al Festival dell’Economia di Trento diretto da Tito Boeri), e un econometrico (Guido W. Imbens), cui è stato assegnato il Nobel Memorial Prize in Economic Sciences.

Il valore degli esperimenti

Per gli scienziati sociali non è agevole disporre di popolazioni con le caratteristiche necessarie per realizzare il tipo di esperimenti casuali che sono invece il pane e burro degli scienziati della natura, per esempio i medici. Nel 2019 l’Accademia di Stoccolma aveva riconosciuto il contributo di Abhijit Banerjee e Esther Duflo che sono riusciti a trovare il metodo per svolgere (randomized experiments), in cui alcuni soggetti sono sottoposti a determinati trattamenti e altri no. Negli esperimenti naturali, invece, il ricercatore non può scegliere i partecipanti e soprattutto i gruppi di controllo.

Il nesso con la pandemia non è forse evidente, ma sicuramente esiste. La risposta al Covid è stata molto diversa tra Paesi e questi esperimenti naturali consentiranno in futuro di analizzare relazioni di causalità che altrimenti sarebbe stato impossibile osservare.

Il principale articolo di Card, scritto insieme ad Alan Krueger (l’economista americano che si è tolto la vita nel 2019, vittima di una grave depressione) smentì la vulgata secondo cui un aumento del salario minimo si traduce in una caduta dell’occupazione.

In questo caso l’esperimento consiste nel fatto che l’aumento (da 4,25 dollari a 5,05) venne deciso in New Jersey, ma non nella contigua Pennsylvania orientale. Gli autori analizzarono oltre 400 ristoranti trovando appunto che la misura salariale non aveva penalizzato i livelli occupazionali. Altre ricerche di Card si concentrano sulle conseguenze a livello locale che i flussi migratori hanno sul tasso di occupazione dei lavoratori poco qualificati – trovando che sono minime – e sull’impatto delle risorse delle scuole sulle performance degli studenti che le frequentano – che invece è significativo.