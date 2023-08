Salario minimo, incontro a Palazzo Chigi fra Governo e opposizione. Intesa in salita

Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra Governo e opposizioni sul salario minimo. La delegazione dell’esecutivo, guidata dalla premier Giorgia Meloni, è composta dai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini (quest’ultimo in videocollegamento), dalla ministra del Lavoro Elvira Calderone e dai sottosegretari alla presidenza Antonio Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Presenti tutti i leader delle opposizioni, tranne Italia Viva: Elly Schlein con la responsabile dem al lavoro Maria Cecilia Guerra per il Pd, Giuseppe Conte con l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il leader di Azione Carlo Calenda con il capogruppo alla Camera Matteo Richetti, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi per Europa Verde, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova per +Europa.

Poche le chance di successo

Al momento un accordo sul salario minimo si presenta come una scalata. Le opposizioni metteranno sul tavolo la loro proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all’ora, ma la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha già mostrato profonde perplessità («rischia di peggiorare la situazione»). «Andiamo a sentire quali novità il governo sulla nostra proposta. Intanto li abbiamo costretti a guardare in faccia tre milioni e mezzo di lavoratori poveri. Andiamo a sentire cosa hanno da dirci», dice Elly Schlein dirigendosi all’incontro.

I nodi da sciogliere

Il Governo garantisce che l’atteggiamento sarà di ascolto e confronto veri, perché c’è la convinzione che quello delle retribuzioni sia un tema preminente. Ma la premier non rilancerà con una propria contro-strategia di azioni e norme: si prenderà del tempo per fare una sintesi che tenga conto sia di quanto emergerà al tavolo col centrosinistra, sia dei progetti non sempre coincidenti delle forze di maggioranza: «C’è il margine per presentare insieme alle opposizioni una proposta seria contro i salari bassi», ha detto Meloni nei giorni scorsi. I leader del centrosinistra arriveranno a Palazzo Chigi forti di una proposta di legge comune che tiene insieme tetto minimo orario e contrattazione collettiva, ma si siederanno portandosi in spalla premesse e atteggiamenti diversi.