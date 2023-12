Scontro sul salario minimo, bocciato l’emendamento dell’opposizione. Schlein e Conte: ritiriamo le firme

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Aula della Camera ha bocciato l’emendamento dell’opposizione che puntava a riscrivere il testo della commissione Lavoro di Montecitorio sul salario minimo. I voti a favore sono stati 111, 149 i no, tre gli astenuti. Il voto scatena le reazioni delle minoranze che hanno annunciato il ritiro delle firme.

Schlein, ritiro la mia firma

«Comunico la mia volontà di togliere la mia firma da questa proposta di legge. Questa non è più la proposta di salario minimo delle opposizioni perché la maggioranza ha svuotato la proposta di ogni significato con la consueta arroganza. Togliamo le nostre firme: non nel nostro nome state tradendo le attese dei lavoratori» ha dichiarato la leader del Pd Elly Schlein in Aula.

Conte strappa in Aula il testo

Identico annuncio il leader del M5S Giuseppe Conte: «Questo gesto proditorio non lo compirete nel mio nome né di quello del M5S: per questo ritiro la mia firma dal provvedimento. Questa battaglia la vinceremo. Il Paese è con noi» ha detto l’ex premier, originariamente il primo firmatario della proposta di legge sul salario minimo che ha strappato il testo in Aula.

Fratoianni: ritiro firma da proposta di legge

«Ritiro la mia firma da questa proposta di legge, non intendo e non intendiamo mettere i nomi e le nostre facce su un atto indecente di pirateria politica e istituzionale» ha affermato nell’aula di Montecitorio Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. «Si può fare tutto o quasi nella dialettica parlamentare - prosegue - quello che non va bene è trasformare un testo d’iniziativa parlamentare delle opposizioni in una legge delega del governo, è uno schiaffo al Parlamento».



Schmit: salario minimo? Obiettivo è avere salari dignitosi

La direttiva europea sul salario minimo «non impone un sistema rispetto ad un altro, l’obiettivo è avere un salario dignitoso». Lo afferma il commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, in audizione alle commissioni Lavoro e Ue della Camera, sostenendo che un paese «in cui gran parte dell’economia ha salari bassi non è una buona garanzia per un’economia produttiva. Noi non possiamo stabilire delle soglie, posso dire che se si introduce, in Italia o in un altro Paese, un salario minimo deve garantire un livello di vita minimo, adeguato».