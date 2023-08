Salario minimo, la controproposta di Fdi per la riduzione del cuneo fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mentre le opposizioni esultano per l’andamento della raccolta firme sulla loro proposta di un salario minimo, Fratelli d’Italia rilancia il taglio del cuneo fiscale, una delle priorità ribadite dalla premier Giorgia Meloni negli scorsi giorni.

Ricchiuti (Fdi): ridurre il cuneo è miglior intervento governo

Per Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia, «prima ancora di parlare di salario minimo è necessario intervenire su altre leve, che non ricadano solo sul datore di lavoro. Il cuneo fiscale in Italia è il quinto più alto tra i 38 Paesi dell’Ocse. Agire sul cuneo, abbassandolo come sta facendo il governo è il miglior intervento al momento. Aumentare la retribuzione è possibile fino a un certo punto, oltre il quale non è sostenibile. Le aziende stanno soffrendo questo particolare momento storico e un innalzamento del costo del lavoro rischierebbe di escluderle dal mercato e, in ultima istanza, anche determinare ricadute sui livelli occupazionali».

Loading...

Salario minimo, Schlein: "Governo non ha le idee chiare"

Il peso sulle piccole imprese

«L’introduzione del salario minimo per legge a 9 euro l’ora totalmente a carico del datore di lavoro - sottolinea l’esponente di Fdi - interesserebbe soprattutto le piccole imprese artigianali e di servizi, in quanto le grandi aziende hanno contratti nazionali che superano tale cifra e se ci sono contratti da fame firmati da poco, come quelli della vigilanza privata, è il segno del fallimento dei sindacati che provano a lavarsi la coscienza cavalcando l’onda demagogica delle opposizioni - spiega Ricciuti -. Chiedere a Pd e M5S come mai non l’hanno fatto durante i loro governi è inutile, non rispondono, farfugliano. La domanda invece che farei al Pd è: non vi bastano un milione di cessazioni di partite iva nel decennio con voi al governo? Raddoppiamo? Il problema del lavoro povero c’è e va affrontato, ma senza causare ulteriori cessazioni di attività e proliferazione di lavoro nero».

Foti: proposta delle opposizioni è una truffa

Nella proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo, denuncia il capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti, «c’è la truffa», perché «si firma per il salario minimo “subito”. Ma nella pdl dell’opposizione c’è scritto: in vigore il 15 novembre del 2024. E non è finanziato: sono previsti benefici a favore delle imprese ma si demanda alla legge di Bilancio di reperirne i fondi. Dov’è il “subito”?» domanda Foto in un’intervista al Corriere della Sera.