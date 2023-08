Salario minimo, dalla convenzione con il Cnel all’inventario dei minimi contrattuali: ecco la roadmap

Ascolta la versione audio dell'articolo

La premier Giorgia Meloni ha indicato un orizzonte di 60 giorni dall’incontro con le opposizioni sul salario minimo per arrivare a un intervento concreto sugli stipendi e in tempo utile per la manovra. Il dossier è stata affidato al Cnel il cui presidente Renato Brunetta si sarebbe detto disponibile a partire immediatamente. Ecco quale potrebbe seere la road map delle attività.

Primo passo: la convenzione

Il primo passo è la convenzione tra il ministero del Lavoro e il Cnel che definirà la road map delle attività. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, coordinato dal dicastero di via Veneto, si occuperà in particolare di un’indagine conoscitiva in materia di «salario adeguato».

Il modello del Pnrr

Lo schema per la convenzione con il Cnel sarebbe quello adottato dal Governo Draghi con il Tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale, insediato a ottobre 2021 quando il presidente del Cnel era Tiziano Treu. La finalità era quella di fornire supporto nell’applicazione del piano di ripresa e resilienza, il Pnrr.

Faro sulla retribuzione effettivamente percepita

L’indagine non si limiterà al salario minimo contrattuale. Mensilità aggiuntive, tfr, ferie, vari tipi di permessi saranno analizzate come parti della retribuzione. Il Cnel sarebbe chiamato a realizzare uno studio completo sui minimi retributivi tabellari dei contratti collettivi e un ulteriore approfondimento sulla retribuzione effettiva percepita, così da definire meglio il concetto del “lavoro povero”.

Contratti pirati nel mirino

La riflessione partirebbe, nel confronto con le parti sociali, dall’analisi dei contratti collettivi che sono depositati e censiti dal Cnel. Il loro studio avrebbe anche l’obiettivo di definire il contesto dei cosiddetti “contratti pirata” e il conseguente dumping contrattuale. Un contratto con condizioni peggiorative per i lavoratori, rispetto a uno altro dello stesso comparto, si potrebbe configurare così come dumping contrattuale, una concorrenza al ribasso attraverso la riduzione della spesa per il personale.