Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue a cui Draghi vuole ispirarsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo ha intenzione di muoversi nella direzione del salario minimo così come delineato a livello europeo. Il presidente del Consiglio italiano ha parlato proprio nel giorno in cui è arrivato il via libera della commissione lavoro del Parlamento europeo al testo della Direttiva Ue.

A settembre il via libera finale

La commissione ha approvato (con 34 voti a favore, 8 contrari e 2 astenuti) l’accordo raggiunto tra le istituzioni per il testo che punta a istituire un quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Paesi membri e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. Passato l’esame in commissione la direttiva si prepara ora alla prova finale del voto in plenaria attesto per la sessione di settembre a Strasburgo: si tratterà della ratifica finale sulla misura dopo i negoziati del trilogo.

Loading...

Nessun obbligo per gli Stati membri

L’Italia è tra i soli sei Paesi europei (einsieme ad Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia) a non avere una regolamentazione che fissa un minimo retributivo legale ma il testo in discussione non comporta nessun obbligo per i Paesi membri. La direttiva fissa i criteri per minimi sopra la soglia della sopravvivenza, tenendo conto del costo della vita e del potere d’acquisto. Questo attraverso un salario minimo fissato per legge oppure l’estensione della copertura della contrattazione collettiva, che dovrà arrivare all’80% anche, se necessario, tramite un piano di azione sotto il monitoraggio dell’Ue.

Due strade alternative che, a cascata, dovrebbero ridurre le disuguaglianze e mettere un freno ai contratti precari e pirata. A decidere la via da percorrere sono i governi nazionali. Compresi quelli, come l’Italia e i nordici, che hanno una copertura di contrattazione collettiva elevata ma non hanno un salario minimo per legge. Anche nei Paesi in cui la contrattazione tra le parti è già estesa come l’Italia, del resto, ci sono intere fasce di lavoratori - come quei 3,3 milioni di persone che guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora, secondo i dati Inps - al di sotto del minimo effettivo «adeguato ed equo».

I salari minimi da adeguare

I Paesi che hanno già un salario minimo dovranno adeguarsi ai valori indicativi usati a livello internazionale: il 60% del salario lordo mediano e il 50% del salario lordo medio, con un aggiornamento automatico ogni due anni. Un modo per migliorare la convergenza di salario nell’Unione, dove il “minimum wage” viaggia tra i 332 euro mensili della Bulgaria e i 2.257 euro del Lussemburgo, non superando la quota dei mille euro in 13 Paesi (Est, Baltici, Grecia, Portogallo) e restando fra mille e 1.500 in due (Slovenia e Spagna).