Salario minimo, cosa prevede l’accordo Ue: dagli aggiornamenti all’accesso

La ratifica dei governi nazionali

«L’accordo politico tra le istituzioni Ue sul salario minimo «è un messaggio forte e chiaro ai cittadini europei: nessuno dovrebbe trovarsi in povertà mentre lavora. Questo è lo strumento giusto per fare in modo che la povertà lavorativa appartenga al passato e corrisponde anche ai nostri obiettivi: l’economia deve essere al servizio delle persone».

Lo ha detto nella conferenza stampa di presentazione il commissario Ue al lavoro Schmit, che ha anche dichiarato di essere «molto ottimista» sulla ratifica anche da parte dei governi nazionali, ha indicato il commissario, ricordando che «una delle proposte principali emerse dalla Conferenza sul futuro dell’Europa» da parte dei cittadini «è un salario minimo adeguato nell’Ue».

«Siamo riusciti passare da uno dei principi cardine dei diritti sociali a una proposta che ora siamo molto vicini a trasformare in uno strumento efficace per garantire una migliore convergenza salariale nell’Ue - ha aggiunto -. Era un impegno fin dall’inizio di questa Commissione».

Orlando: «Prospettiva per contrasto povertà»

«L'Europa si presenta con una buona notizia ai lavori dell’Ocse a Parigi. L’ok alla direttiva sul salario minimo apre una prospettiva per contrastare il lavoro povero e per dare a tutti i lavoratori un salario dignitoso. L’Italia si è battuta per questo importante risultato che estende tutele e diritti ai lavoratori europei. Un passo importante per concretizzare l'Europa sociale e del lavoro». Così, via Facebook, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha commentato il via libera dell’Ue sul salario minimo.

Giorgetti: «In alcuni settori il salario minimo serve»

La notizia dell’intesa è stata commentata anche dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. «L'accordo raggiunto dall’Ue sulla direttiva per il salario minimo - ha detto Giorgetti - lascia grandi margini ai Paesi membri per declinare questo principio in base alla realtà e alle caratteristiche di ogni Paese. Per esempio, noi abbiamo una contrattazione molto avanzata, anche di secondo livello e quindi, in qualche modo, questo strumento non deve penalizzare delle forme che abbiamo sperimentato con successo».