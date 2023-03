Salario minimo, cosa prevedono le proposte che uniscono le opposizioni ma hanno il no del governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quella sul salario minimo legale (presente in 21 Stati Ue) è una battaglia che unisce tutte le opposizioni. Non solo Pd e M5s ma anche il Terzo Polo. Un patto tra le opposizioni partendo dalle proposte concrete come quelle sul salario minimo lo ha proposto dal palco della Cgil di Rimini, il leader del M5S Giuseppe Conte. Eppure si tratta di una soluzione che non convince il governo. Lo ha ribadito mercoledì durante il question time la premier Giorgia Meloni («serve tagliare tasse sul lavoro. Questo modello più efficace rispetto a salario minimo»).

Proposte diverse

In realtà M5s e Pd hanno presentato ciascuno la sua proposta. Con non poche diversità tra loro. Quella M5s, calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera, a prima firma, Giuseppe Conte, cita nella relazione illustrativa, la proposta di direttiva europea relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, ormai prossima all'approvazione

definitiva. E ferma restando l'applicazione generalizzata del CCNL, a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, introduce, una soglia minima inderogabile (9 euro lordi all'ora).

M5s: contratti collettivi spesso inadeguati

Si parte infatti dal presupposto che in alcuni settori, infatti, i minimi salariali fissati nei cosiddetti contratti collettivi nazionali non sembrano adeguati, alla luce delle disposizioni costituzionali e degli indicatori internazionali. E si citano alcuni esempi come: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore del turismo (dove il trattamento orario minimo è pari a 7,48euro), il CCNL delle cooperative nei servizi socio-assistenziali (in cui l'importo orario minimo ammonta a 7,18 euro), il CCNL per le aziende dei settori dei pubblici esercizi,della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo (che stabilisce il minimo orario contrattuale in 7,28 euro) e il CCNL del settore tessile e dell'abbigliamento (che stabilisce una retribuzione minima pari a 7,09 euro per il comparto abbigliamento).

Contratti «pirata» nel mirino

E si punta l’indice sul proliferare dei cosiddetti contratti collettivi « pirata », ossia quei contratti collettivi – diffusi soprattutto in alcuni settori – stipulati da soggetti dotati di scarsa o inesistente forza rappresentativa, finalizzati a fissare condizioni normative ed economiche peggiorative per i lavoratori rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dando vita a dannosi fenomeni di distorsione della concorrenza.

Le proposte del Pd

Le proposte del Pd (una di Mauro Laus e un’altra di Debora Serracchiani) assegnate in sede Referente alla Commissione XI Lavoro, non citano una soglia minima inderogabile per il salario minimo. E partono da un altro presupposto. Il salario minimo è previsto solo per quei settori produttivi non coperti dalla contrattazione collettiva. Quanto all’ammontare, la proposta Serracchiani prevede che la fissazione della retribuzione minima applicabile ai lavoratori sia individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il CNEL e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori affini. Importi e modalità, nella proposta Laus sono determinati invece da una Commissione composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede