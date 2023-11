Salario minimo, ecco la proposta alternativa messa in campo dal governo

Per i contratti scaduti potrà intervenire il ministero del Lavoro

Inoltre per i contratti scaduti o rinnovati con anni di ritardo che determinano un impoverimento delle retribuzioni dei lavoratori, il Ddl delega prevede di introdurre strumenti per incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali (o già scaduti), con il riconoscimento di incentivi a favore anche dei lavoratori per «bilanciare e, dove possibile compensare, la perdita del potere di acquisito subita».

Per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali (o comunque entro «congrui termini»), e per i settori nei quali manca una contrattazione di riferimento, si prevede «l’intervento del ministero del Lavoro per adottare le misure necessarie a valere sui soli trattamenti economici minimi complessivi», tenendo conto delle peculiarità delle categorie di riferimento e dei contratti collettivi più applicati vigenti in settori affini.

Incentivare lo sviluppo della contrattazione decentrata con finalità “adattive”

Nella legge delega si indica tra gli obiettivi, quello di incentivare lo sviluppo della «contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle diversificate necessità derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alle differenze dei costi su base territoriale»

Rendere effettivi e certi i dati sui trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti

Con la seconda delega si prevede l’emanazione da parte del governo di uno o più decreti legislativi entro sei mesi per «perfezionare la disciplina dei controlli e sviluppare un’informazione pubblica e trasparente in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva».

Tra i principi ispiratori di questa seconda delega c’è l’adozione di strumenti che «rendano effettiva, certa e efficace l’acquisizione del dato di applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati sui trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori».

Il contrasto al lavoro irregolare con il ricorso a banche dati condivise

Un altro principio guida dalla delega consiste nel «perfezionare le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e l’implementazione di banche date condivise, aumentando l’efficacia materiale delle azioni di contrasto al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare, evasioni contributive ed assicurative, applicazione di contratti collettivi non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori, delle lavoratrici e degli Enti previdenziali».

Marta Schifone, la relatrice: rafforziamo la contrattazione collettiva

«In corenza con le indicazioni che arrivano dall’Europa e nel nostro Paese da organismi come il Cnel - commenta la relatrice, Marta Schifone (Fdi) - puntiamo al rafforzamento della contrattazione collettiva come strumento per contrastare il lavoro povero. L’estensione del Ttattamento economico complessivo dei contratti più applicati come minimo di riferimento per i lavoratori dei settori privi di contrattazione, insieme al potenziamento dei contratti di secondo livello e all’adozione di meccanismi di partecipazione agli utili, rappresentano risposte concrete per i lavoratori in difficoltà».