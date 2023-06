Salario minimo, ecco le proposte dell’opposizione: la soglia varia tra 9 e 10 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso in commissione Lavoro alla Camera la discussione sul salario minimo. Sei le proposte di legge depositate in commissione, tutte a firma delle minoranze: oscillano fra i 9 e i 10 euro le soglie di retribuzione proposte, con sanzioni per i datori che disattendano le norme.È in corso un dialogo fra le opposizioni per giungere a un testo unico. Contraria al salario minimo la maggioranza di centrodestra.

Tre proposte targate Pd

Tre le proposte di legge del Partito Democratico. Una a prima firma dell’ex ministro Andrea Orlando e sottoscritta da dalla capogruppo Debora Serracchiani e Marco Sarracino prevede che la retribuzione proporzionata e sufficiente sia quella prevista dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Se manca il contratto collettivo che individua la retribuzione proporzionata e sufficiente si prevede l’intervento del ministro con un decreto che tuttavia verrebbe adottato dopo avere consultato una Commissione Interistituzionale. Al tempo stesso si prevede una soglia minima di retribuzione a 9,50 euro all’ora.

C’e’ poi una proposta a prima firma della capogruppo Serracchiani, che, anch’essa, pur non indicando una cifra relativa al salario minimo rimanda alla contrattazione collettiva riconoscendo un ruolo centrale alle parti sociali. E prevede multe per chi viola le norme da mille a 10mila euro per ciascun lavoratore.

Il testo depositato dal deputato del Pd Mauro Laus, infine, chiede che il salario minimo sia stabilito da una Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva istituita al Cnel.

La proposta M5s

La proposta di legge di M5s a prima firma di Giuseppe Conte prevede invece che «il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi». Nel testo, inoltre, si punta a contrastare gli accordi pirata valorizzando i contratti collettivi. Anche se si parte infatti dal presupposto che in alcuni settori i minimi salariali fissati nei cosiddetti contratti collettivi nazionali non sembrano adeguati, alla luce delle disposizioni costituzionali e degli indicatori internazionali. E si citano alcuni esempi come: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore del turismo (dove il trattamento orario minimo è pari a 7,48euro), il CCNL delle cooperative nei servizi socio-assistenziali (in cui l’importo orario minimo ammonta a 7,18 euro), il CCNL per le aziende dei settori dei pubblici esercizi,della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo (che stabilisce il minimo orario contrattuale in 7,28 euro) e il CCNL del settore tessile e dell’abbigliamento (che stabilisce una retribuzione minima pari a 7,09 euro per il comparto abbigliamento).