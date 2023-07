Salario minimo, Meloni: «Apriamo a confronto con opposizione». Resta lo scontro sul rinvio

Le divisioni nella maggioranza

Dopo l’“apertura” della premier Giorgia Meloni sul salario minimo, sono in molti, in Transatlantico, a evidenziare le fratture interne alle forze di governo sulla questione. Con un fronte “aperturista”, da una parte, e un fronte meno disposto a cedere, ben rappresentato dalle recenti dichiarazioni degli esponenti di Forza Italia contro il salario minimo.

Alla fine, è dunque saltato fuori l’escamotage, con cui la maggioranza evita di dare all’opinione pubblica un segnale politico controverso, bocciando la proposta in Commissione con il voto dell’emendamento soppressivo. L’intento, già esplicitato nei giorni scorsi, è stato chiarito dallo stesso Rizzetto. Secondo cui, in Aula, la maggioranza sarebbe già pronta ad «approvare una sospensiva alla proposta per approfondire ancora il dibattito». Tradotto: l’esame della pdl slitterebbe a settembre, così che il governo possa lavorare meglio alla sua controproposta.

La reazione del Pd

L’ipotesi avanzata dal deputato di FdI non ha colto di sorpresa il Pd, che in parte ha gridato vittoria. «Se il presidente Rizzetto ragiona sul fatto di non votarlo in commissione - ha affermato il capogruppo Dem in Commissione Lavoro Arturo Scotto - significa che ha funzionato la strategia dell’opposizione: abbiamo evitato uno sfregio a milioni di persone».

Più dura la reazione di Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd, che incalza: «Presidente Meloni risponda sul punto. È da marzo che il tema del salario minimo e della giusta retribuzione è in discussione alla Camera. E lo è per volontà delle opposizioni”. “Possibile che in tutti questi mesi lei e la sua maggioranza non siate stati capaci di fare uno straccio di proposta? Noi ne abbiamo presentata una condivisa delle opposizioni. Cosa ne pensate? Vogliamo sapere questo. Ha detto che apre al confronto? Era ora. Noi ci siamo. Da oggi. Noi siamo pronti. E voi?»

La battaglia in Aula

Le preoccupazioni su quanto possa avvenire in Aula, però, restano. Voto o non voto degli emendamenti in Commissione, la pdl arriverà nell’emiciclo di Palazzo Montecitorio giovedì 27 luglio. E sulle intenzioni della maggioranza, Scotto è scettico. «Non mi convince - ha detto - che si sospenda il lavoro sul salario minimo, magari perché si perda nel porto delle nebbie delle divisioni della maggioranza». Il Pd si è detto «disposto a lavorare anche ad agosto», e ha ribadito la contrarietà al “rinvio”. Il M5s aspetta di capire gli sviluppi in Commissione e ha scelto di non commentare l’ipotesi di Rizzetto. Il leader Giuseppe Conte, però, ha chiarito: «Se c’è una proposta concreta di confronto qualche contributo o emendamento costruttivo, lo possiamo accettare. Altrimenti non accettiamo rinvii, bluff e meline». Il presidente pentastellato ha negato qualsiasi “apertura” di Meloni e ha invitato il governo ad uscire allo scoperto. «Siamo rimasti a chi dice - ha aggiunto - che il salario minimo é una misura ideologica, sovietica, una forma di assistenzialismo, uno specchietto per le allodole».