Salario minimo, l’11 agosto vertice Meloni-opposizioni. Dai 9 euro alle tutele: come si schierano i partiti

Azione include il rateo della tredicesima

Il partito di Calenda ha presentato una pdl a prima firma Matteo Richetti che fissa il salario minimo a 9 euro lordi includendo per il calcolo anche il rateo della tredicesima.

La proposta quasi unitaria delle opposizioni

Il testo a prima firma Giuseppe Conte e sottoscritto da tutti i leader dei partiti di opposizione, tranne IV, indica in 9 euro lordi il valore salariale minimo che sostituisce, ove necessario, quello inferiore previsto dai vari contratti collettivi. La soglia è aggiornata, con cadenza annuale, da un’apposita commissione.

La posizione di Italia viva

Il partito di Renzi ha sottoscritto il testo di Azione, non ha firmato la pdl delle opposizioni e ha proposto, con un emendamento di Luigi Marattin, che sia sempre la Commissione a stabilire annualmente il salario minimo, senza indicare una cifra fissata per legge.

Fi: adeguare tutti i salari non coperti da contratto collettivo

Fi ha depositato un testo che prevede di adeguare tutti i salari non coperti da contratto collettivo a quello previsto dal contratto nazionale leader per il settore di riferimento o, in assenza, pari alla media dei principali contratti collettivi applicati a settori affini. Il testo non si distanzia troppo da quello presentato dall’allora ministro del Lavoro Andrea Orlando durante il governo Draghi.

Fdi e governo

Il partito di Giorgia Meloni si è sempre detto contrario a fissare per legge un salario minimo. La maggioranza, che aveva presentato in Commissione un emendamento soppressivo della pdl delle opposizioni, decide poi di non votarlo rinviando la discussione a settembre. Ora la scelta di confrontarsi con le opposizioni l’11 agosto.