Salario minimo: opposizioni depositano testo unico, soglia 9 euro per tutte tipologie lavoro

Lo avevano annunciato, l’hanno fatto. Le opposizioni hanno definito alla Camera il testo unitario della proposta di legge per il salario minimo, dopo la riunione della commissione Lavoro di Montecitorio. La Pdl è stata sottoscritta da Pd, M5s, SI, Azione, Europa verde e +Europa ed è stata depositata alla Camera. «Un ottimo risultato, non certo una mediazione al ribasso», ha sottolineato il capogruppo di Avs in commissione Franco Mari. Il testo, tra le altre cose, prevede la soglia a 9 euro, l’applicazione a tutte le tipologie di lavoro, anche alle collaborazioni, e utilizza come riferimento il salario minimo prevista dai contratti, rafforzando quindi l’azione sindacale.

Salario minimo? Non è Confindustria a pagare poco

Intervenuto all’assemblea dell’associazione degli industriali di Varese, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha affrontato il tema del salario minimo. «È una direttiva europea introdotta per una serie di motivi come il damping salariale. Si parla di 9 euro lordi, non è un tema che riguarda Confindustria», ha ribadito. «I nostri contratti - ha aggiunto - sono sopra quella cifra. E lo dico perché si continua a narrare in Italia una cosa sbagliata. Si dice che si pagano poco i lavoratori ma non è l’industria italiana».