Salario minimo, Tajani chiude: non serve, non siamo in Urss. Ostruzionismo dell’opposizione

Prosegue la discussione della proposta delle opposizioni sul salario minimo in Commissione Lavoro alla Camera. Sono più di venti gli iscritti a parlare delle opposizioni. Secondo quanto si apprende, si andrebbe verso uno slittamento del voto degli emendamenti. Ii parlamentari di Pd, M5s, Avs e Azione combattono perchè l’emendamento soppressivo presentato dalla maggioranza venga ritirato. La discussione è proseguita fino alle 13.30. La Commissione è stata riconvocata per domani alle 12.

Ma nonostante gli appelli dell’opposizione (che ha presentato una proposta di legge unitaria) alla maggioranza a tornare sui suoi passi, quest’ultima è decisa a contrastare l’iniziativa. E ha presentato un emendamento soppressivo che se approvato affosserà il salario minimo.

Tajani: non serve il salario minimo, non siamo in Urss

Del resto le dichiarazioni degli esponenti della maggioranza sono eloquenti. «In Italia non serve il salario minimo. Serve un salario ricco, perché non siamo nell’Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio» ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Assemblea di Coldiretti.

Rizzetto (Fdi): manca copertura finanziaria



Il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto, Fdi, al margine della discussione della proposta sul salario minimo, rispondendo a chi chiede se la maggioranza intenda ritirare l’emendamento soppressivo ha evocato la mancanza di coperture finanziarie. «Ci sono delle parti di questa proposta di legge unificata che obiettivamente non possono convincere. Molto banalmente, e lo dico con una sfumatura tecnica, questa è una proposta che non ha alcuna copertura finanziaria. Se e qualora non fossimo noi a cercare di porre un rimedio, sarà la Commissione Bilancio che darà un input negativo rispetto alla proposta. perché all’art. 7 non ci sono le coperture finanziarie»

L’ostruzionismo delle opposizioni

Da parte sua il Pd sta cercando con l’ostruzionismo di rallentare i lavori in commissione Lavoro della Camera sul salario minimo: «Prendetevi uno spazio di libertà nel Parlamento, ritirate l'emendamento soppressivo», ha detto il capogruppo dem Arturo Scotto nel suo intervento sulla proposta delle opposizioni unite che dovrebbe essere cassata in commissione. Dopo Scotto, si sono iscritti per intervenire tutti i deputati dem con quelli delle altre opposizioni: «L'obiettivo è bloccarli per tutta la giornata», dicono gli esponenti del Pd.