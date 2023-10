Salario minimo al test internazionale

sotto i 1.000 euro mensili (tutti gli altri).

Già la Convenzione 26/1928 emanata dall’Organizzazione internazionale del Lavoro, ribadita dalla successiva Convenzione 131/1970, esortava gli Stati ad adottare un sistema di salario minimo in caso di assenza di meccanismi per un’efficace regolamentazione dei salari tramite contratti collettivi o quando i salari sono eccessivamente bassi.

Molti Paesi, anche fuori dall’Europa, hanno deciso di creare meccanismi di determinazione della soglia minima retributiva. Tali sistemi prevedono un aggiornamento periodico del salario basato sul potere d’acquisto e in molti casi sanciscono un importo fisso applicabile a tutti i rapporti di lavoro (Francia, Germania, Spagna, Usa). In altri casi, invece, il salario è diversificato in base alla tipologia di rapporto e spesso in base all’età del lavoratore. È il caso del Regno Unito, dove il salario minimo è stabilito in base alla quota oraria di 10,42 sterline lorde all’ora (12,15 euro) per i lavoratori oltre i 23 anni e diminuisce gradualmente sino alla metà per i lavoratori tra 16 e 17 anni e gli apprendisti (5,28 sterline). Nei Paesi Bassi il sistema di calcolo è proporzionale all’orario di lavoro settimanale: maggiore è l’orario, minore è l’importo (da 12,79 euro per 36 ore settimanali a 11,51 euro per 40 ore settimanali).

Negli Stati con maggiore eterogeneità culturale ed economica sono stati adottati sistemi misti in cui a una legislazione centrale (solitamente federale) segue una disciplina locale che prevede scostamenti rispetto alla regola generale. In Canada, ad esempio, il minimo salariale è stabilito a livello centrale in 16,65 dollari canadesi (equivalenti a 12,20 euro) ma se la legislazione del singolo territorio applica un importo maggiore, si dovrà usare quest’ultimo. La Cina si è dotata di un sistema che prevede criteri di determinazione stabiliti a livello centrale ma anche regionale, provinciale e addirittura municipale, pur sotto l’egida e il controllo del Governo centrale. Ciò porta a variazioni anche significative del salario, da 2.690 yuan (348 euro mensili) per l’area di Shangai a 2.360 yuan (circa 300 euro mensili) per l’area di Shenzhen.

