Salario minimo, tirocini, navigator, tutti i dossier sul tavolo di Orlando

Il nodo navigator

Da segnalare poi il nodo relativo ai navigator, figure specialistiche volute dal precedente governo Conte, ma che non sono state in grado di risollevare le sorti dei centri per l’impiego e delle politiche attive. Per chi non è stato assunto all’interno dei piani di rafforzamento dei Cpi nelle singole regioni, è scattata la proroga del contratto. È il M5S, che li ha voluti, insieme ai sindacati, a incalzare principalmente il ministero del Lavoro a trovare per loro una soluzione.

Tutela del potere d’acquisto

Un tema lo ha messo in agenda direttamente il ministro Orlando; ed è quello della tutela del potere d’acquisto dei salari e delle pensioni. «Credo sia una priorità - ha detto nei giorni scorsi il titolare del Lavoro -. Sulle pensioni un intervento per il recupero del potere d’acquisto è stato fatto nella legge di bilancio di quest’anno e sappiamo non sarà sufficiente a fronte di un’inflazione che si è messa a correre, quindi sarà importante riflettere contemporaneamente su pensioni, servizi e strumenti di intervento sul fronte della cura. Tutti capitoli - ha proseguito il ministro - che credo debbano essere urgentemente messi al centro della discussione che auspichiamo si sviluppi con le forze sociali, perchè ci sono soluzioni che vanno ricercate insieme e perché dobbiamo avere attenzione al fatto che gli effetti della guerra e delle transizioni non siano pagati dalle fasce più deboli della popolazione», tra cui i pensionati.