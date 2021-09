Saldato l’ultimo tubo: Nord Stream 2 in funzione entro fine anno

Al presidente Volodymyr Zelenskiy, alla Casa Bianca il 2 settembre, Biden ha assicurato aiuto per individuare altre vie che garantiscano le forniture di gas e cooperazione nello sviluppo di altre forme di energia, riducendo l’influenza di Mosca su Kiev. Nello stesso tempo, nel suo ultimo viaggio in Russia come cancelliere, Angela Merkel ha sollevato il problema con Vladimir Putin.

Il rialzo dei prezzi

Tra Russia e Ucraina è in vigore un accordo per cui Gazprom si impegna a far passare dal gasdotto Druzhba, che attraversa l’Ucraina e le garantisce i diritti di transito, 40 miliardi di metri cubi di gas. L’accordo scade nel 2024, e Putin ha spiegato di avere tutte le intenzioni di coinvolgere gli ucraini anche in seguito: «Ma per farlo - ha chiarito - abbiamo bisogno di una risposta dai nostri partner europei. Quanto gas pensano di poter comprare? Non possiamo firmare un contratto di transito se non abbiamo contratti di fornitura con i nostri clienti in Europa». Le preoccupazioni europee per l’attuale rialzo dei prezzi, legato a una riduzione dei flussi dalla Russia insieme alle previsioni di un inverno rigido, potrebbero dare al presidente russo la risposta che cerca.