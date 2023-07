Saldi da 3,5 miliardi. Saranno i turisti stranieri a salvare il commercio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sentiment incerto in vista del via dei saldi estivi che inizieranno giovedì. Secondo le previsioni del Codacons verranno spesi tra i 3 e i 3,5 miliardi con un 70% degli italiani a caccia di occasioni di fine stagione. A salvare la stagione sarà il turismo anzi i turisti stranieri, tradizionali aficionados dello shopping durante le loro vacanze. Saranno loro a riempire le boutique nelle vie dello shopping nelle metropoli, nelle città d’arte e negli outlet. Per quanto riguarda gli italiani l’abbigliamento e le calzature sono i comparti che hanno pagato il prezzo più alto a causa del maltempo che tra aprile e la prima metà di giugno si è riversato sulla penisola condizionando gli acquisti dei cittadini nel comparto, dicono dal Codacons. I saldi potrebbero essere quindi l’occasione per le famiglie per affrontare quegli acquisti rimandati nelle scorse settimane: cresce infatti il numero di cittadini intenzionati ad approfittare dei saldi, circa il 70% degli italiani secondo le stime del Codacons, contro il 60% dello scorso anno. Tuttavia l’inflazione alle stelle e l’emergenza prezzi che investe il nostro paese rischiano di influire sui budget di spesa che i consumatori dedicheranno ai saldi, portando a una maggiore prudenza durante gli acquisti.

Secondo quarta edizione dell’Holiday Shopping Outlook di Bain & Company il 25% degli italiani spenderà più durante i saldi estivi rispetto a quanto fatto durante quelli invernali con un trend in crescita per discount e outlet mentre si normalizza il canale online. «In vista dei saldi estivi, oltre un italiano su quattro spenderà di più rispetto all’anno precedente, tendenza comune per uomini e donne, e particolarmente accentuata nelle generazioni più giovani - spiega Andrea Petronio, Senior Partner e Responsabile della practice Retail di Bain & Company in Italia -. Il budget di spesa medio previsto si attesta sui 176 euro con l’abbigliamento come sempre la farà da padrone (82%), seguito da prodotti per la cura della persona (29%) e alimentari (26%)». Questa maggiore cautela negli acquisti è propedeutica alle vacanze estive perché quasi il 40% delle famiglie prevede di spendere di più rispetto al 2022. Il budget medio è di circa 1.180 euro in gran parte destinato all’alloggio. Oltre la metà degli italiani prenota le vacanze online, con l’eccezione dei Boomers che preferiscono prenotare in loco (30%) o andare ospiti da amici (14%).

«Le aspettative degli italiani sulle proprie vacanze sono in forte crescita quest’anno, con un aumento dal 56% al 78% di coloro che partiranno rispetto al 2022. L’Italia rimane la meta preferita, mentre per chi andrà all'estero l’Europa guida la classifica (77% delle preferenze), seguita da Nord America (10%) e Asia (9%). La durata delle vacanze per la maggior parte degli italiani sarà di 1-2 settimane» sottolinea Petronio. Il mare rimane la meta preferita per quasi i due terzi degli italiani, seguito dalle città d’arte (32%) e dalla montagna (27%). Per quanto riguarda l’alloggio, circa la metà degli italiani opterà per soggiorni in hotel, seguiti da case in affitto o B&B (43%) e case di proprietà o di amici/parenti. Quanto alla spesa, il 37% degli italiani prevede di spendere di più rispetto all’anno scorso, mentre solo il 10% prevede di risparmiare per le vacanze.