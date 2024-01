Saldi, dalla garanzia al cambio: ecco i diritti del consumatore in dieci punti

2) Fai un giro qualche giorno prima della data prevista per l’inizio dei saldi. Ti aiuterà a capire cosa acquistare e potrai essere sicuro che, al momento del saldo, merce e prezzo siano veramente scontati.

3) Prova sempre i vestiti. Il negoziante non è obbligato a far provare i capi, ma è meglio non acquistare un prodotto se non sei sicuro che ti stia bene. Inoltre, se poi ti penti dell’acquisto rischi di non poterlo cambiare.

4) Che siano in saldo oppure no, in generale evita di acquistare i capi d’abbigliamento che non hanno le due etichette (quella di composizione e quella di manutenzione). Questo ti aiuterà a non danneggiare i capi nella pulitura a secco o in quella ad acqua fatta a casa.

5) Il cambio dei prodotti non difettati è a discrezione del negoziante. Prima dell’acquisto, chiedi entro quanto tempo è possibile cambiare un articolo e cosa succede se non è disponibile un prodotto sostitutivo.

6) La garanzia vale anche per i prodotti in saldo.Se ti accorgi che il prodotto è difettato o non è conforme, entro 2 anni dall’acquisto il negoziante ha l’obbligo di ripararlo o sostituirlo in un congruo periodo di tempo. Dove questo non è possibile (ad esempio perché i costi che il venditore deve sostenere per la sostituzione o riparazione sono molto alti) il cliente può ottenere la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.