Saldo Imu da 10 miliardi: esenti teatri, beni merce e doppie prime case

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Vale 10,8 miliardi il saldo dell’Imu che i proprietari di immobili sono chiamati a versare – entro venerdì 16 dicembre – nelle casse dei comuni e, per i fabbricati produttivi, nell’Erario. Dopo lo shock del 2020 pandemico, quando il gettito annuo della “nuova Imu” si attestò a 20,6 miliardi per effetto delle agevolazioni Covid, il bollettino delle entrate tributarie delle Finanze ha certificato una risalita a 21,6 miliardi l’anno scorso e a 11,8 miliardi nei primi dieci mesi di quest’anno (+4,75% rispetto allo stesso periodo 2021).

Chi può alleggerire il saldo

In vista del saldo 2022, la novità di maggior impatto per i contribuenti è arrivata non dal legislatore, ma dalla Corte costituzionale. La sentenza 209/2022 ha affermato che i coniugi con residenza e dimora in case diverse hanno diritto alla doppia esenzione per l’abitazione principale. Superando così l’orientamento più severo della Cassazione, secondo cui nei casi di “doppia prima casa” l’esenzione non spettava per nessuna delle due.

Loading...

Secondo gli ultimi dati («Gli immobili in Italia» del 2019) sono 19,5 milioni le abitazioni principali indicate come tali nelle dichiarazioni dei redditi (codice utilizzo «1»). Si tratta del 60,6% delle case di proprietà di persone fisiche, con una rendita catastale media di 552,20 euro. Non è possibile, però, stimare quante di queste abitazioni abbiano dovuto pagare l’Imu prima della Consulta, in quanto possedute da coniugi con residenze divise. Allo stesso modo, non si può dire quante di queste siano censite nelle categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9), non esentate, ma sono pochissime, dato che, nelle Statistiche catastali 2021, le case di pregio sono solo lo 0,19% del totale.

Di certo, comunque, i contribuenti interessati possono tenere conto del nuovo orientamento della Corte costituzionale nel pagamento di venerdì prossimo, nel caso recuperando l’importo versato in eccesso a giugno, in sede di prima rata. Per chi avesse pagato l’Imu nel modello F24 di giugno con il codice tributo «3912», basterà ricordarsi di comunicare al Comune di aver errato l’indicazione, correggerla con il «3918», e poi detrarre la cifra pagata in più dall’ammontare del saldo. Se non si possiedono altri immobili, allora la strada maestra è l’istanza di rimborso, entro cinque anni dal pagamento.

Per effetto della sentenza della Consulta, il raddoppio dell’esenzione compete anche in caso di due unità abitative possedute nello stesso Comune, a condizione, beninteso, che il proprietario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nella casa.