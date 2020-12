Saldo Imu 2020: le regole di base e le novità per il pagamento

La proroga per le attività

Per i soggetti passivi dell’imposta, che siano anche gestori delle attività individuate dai codici Ateco elencati nel Dl 137/2020 e 149/2020 (attività sportive, artistiche, di intrattenimento, cura alla persona, bar, ristoranti,altri, negozi e grandi magazzini), è stata disposta la cancellazione della seconda rata dell’Imu (cui provvederà lo Stato con versamenti ai Comuni pari a circa 121 milioni).



I tre casi concreti

Qui di seguito illustriamo le situazioni concrete in cui si può trovare il contribuente e come deve comportarsi.



CASO A: SALDO PAGATO A GIUGNO

Se a giugno 2020 è già stato pagato il saldo bisogna solo verificare se l'aliquota pagata sia sempre la stessa a dicembre 2020. Questo perché i Comuni, spesso, cambiano l’aliquota e hanno tempo sino al 31 ottobre per farlo (la pubblicazione dell’aliquota ufficiale 2020 è avvvenuta sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 novembre 2020).

Quindi: 1) se l'aliquota è la stessa (ed è cosi nel 99% dei casi) fino a giugno del 2021 non è necessario fare nulla;

2) se l'aliquota invece non è la stessa è necessario calcolare e pagare la differenza. È infatti difficile il caso che si vada a credito perché vorrebbe dire che il Comune ha abbassato l'aliquota.

Come si controlla se l'aliquota è la stessa:

1) si va sul sito del ministero e si legge la delibera comunale;

2) se invece la lettura della delibera risultasse complessa è possibile utilizzare il calcolatore Imu del Sole 24 Ore .

Ecco le istruzioni: 3) cliccare su Calcolo IMU + TASI; nella schermata che si apre inserisci il nome del Comune; 4) a questo punto si apre un menu a tendina; alla voce “Tipologia immobile” bisogna flaggare, per una seconda casa, su “Altri immobili”; 5) inserire la rendita catastale; 6) inserire l'aliquota del proprio Comune; in genere, nel calcolatore del Sole 24 Ore è presente l'aliquota aggiornata, ma se si vuole verificare la situazione è necessario posizionarsi all'inizio della pagina del calcolatore, dove compare la scritta ” Vuoi consultare le informazioni relative al tuo Comune?“; fare click sulla scritta e controllare anche qui la delibera Imu-Tasi 2019 e qual è l'aliquota; 7) inserire infine la quota di possesso, i mesi di possesso e gli altri dati richiesti. A questo puntosi ottiene l'imposta dalla base o valore imponibile calcolata in automatico.

CASO B: A GIUGNO È STATO PAGATO SOLO L'ACCONTO

Il percorso è identico al controllo dell'aliquota del CASO A. Nella stragrande maggioranza dei casi si paga quanto pagato a giugno, quindi è sufficiente replicare l'F24 barrando saldo al posto di acconto. In ogni caso va fatta la verifica andando a controllare se è cambiata l’aliquota sul sito del Dipartimento delle finanz e.



CASO C: CASA COMPRATA NEL CORSO DELL'ANNO

I calcoli vanno rifatti comunque: il calcolatore Imu ne tiene conto considerando i mesi di possesso se in quel mese la casa è stata posseduta per almeno 15 giorni (articolo 9 Dlgs 23/11). Se la casa è stata comprata prima del 16 giugno, ed è stato versato un acconto, il 16 dicembre si pagherà per tutto questo secondo semestre. Se la casa è stata acquistata dopo il 15 giugno, si pagherà solo il secondo semestre, a saldo.

Come e dove si paga l'Imu

L'F24 si può compilare online sul sito della propria banca o si può pagare in versione cartacea in posta o in banca. Oppure con bollettino postale allo sportello o sul sito di Poste italiane.