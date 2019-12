Sale di 20 milioni il fondo non autosufficienze

(© Michael Weber/imageBROKER)

Un rafforzamento della dote per le non autosufficienze. Che, per effetto di un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato, viene incrementato di 20 milioni nel 2020. La stessa Commissione ha dato il via libera ad altri ritocchi in favore dei disabili. Arrivano 1,5 milioni per l'Afam-istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento. Un contributo straordinario di un milione di euro nel 2020 viene poi assegnato in occasione dei cento anni di fondazione all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. E altri 12,5 milioni nel 2020 sono destinati alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.