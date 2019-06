Sale Bayer, svolta su caso glifosato e Elliott investe oltre 1 miliardo di Andrea Fontana

Bayer guadagna oltre il 6% alla Borsa di Francoforte all'indomani della riunione del Consiglio di sorveglianza per un cambio di strategia sul tema dei contenziosi aperti relativi al caso dell'erbicida RoundUp, che ha portato a oltre 13mila cause per i suoi possibili effetti cancerogeni e fatto precipitare il prezzo delle azioni in Borsa dopo l'acquisizione di Monsanto. Il titolo sfiora i 60 euro per azione tornando ai massimi dalla prima parte di maggio ma è ben distante dai quasi 100 dollari a cui trattava a giugno 2018, quando è diventata efficace l'acquisizione del gruppo Usa. Il Supervisory Board ha riconosciuto l'effetto negativo che l'incertezza del contenzioso ha avuto sul prezzo delle azioni e sulla percezione delle parti interessate ed e' determinato ad aiutare la società a procedere in modo deciso ma prudente. A tal fine Bayer ha annunciato di aver assunto un legale americano esterno, John H. Beisner, e ha creato un comitato di vigilanza ad hoc che monitorerà questi argomenti, consulterà il Consiglio di gestione e formulerà raccomandazioni sulla strategia contenzioso.«Siamo convinti che con la sua esperienza, John H. Beisner, fornirà un contributo concreto e di grande valore per i contenziosi in essere e per la mediazione» ha detto il presidente di Bayer Werner Wenning.

Elliott ha investito 1,1 miliardi: valore inespresso

La mossa, apprezzata dagli analisti e dagli operatori perché fa intravedere le possibilità di una transazione che risolva l'incertezza sui contenziosi, è stata accolta positivamente dal fondo Elliott che ha annunciato di detenere titoli Bayer per un corrispettivo di 1,3 miliardi di dollari e che si è detto convinto del potenziale valore inespresso delle attività di Bayer. Secondo Reuters, l'investimento, annunciato per la prima volta, dovrebbe corrispondere a una partecipazione superiore al 2% nel capitale di Bayer. L'hedge fund americano ha dichiarato che la creazione del comitato di vigilanza ad hoc e la nuova strategia permettono un cambiamento radicale nell'approccio al caso glifosato e ha sottolineato come Bayer abbia l'opportunità di sbloccare ulteriore valore per gli azionisti per oltre 30 miliardi di euro.

