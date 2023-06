Sale il gas, rialzi più modesti per petrolio e oro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Materie prime osservate speciali dopo l’escalation del fine settimana con la marcia su Mosca dei mercenari della Brigata Wagner guidati da Yevgeny Prigozhin.

Occhi puntati essenzialmente su gas e petrolio, dove la Russia resta cruciale per gli approvigionamenti, e sull’oro, tradizionale bene rifugio su cui convergono gli acquisti nei momenti di maggior tensione.

Il gas

La maggior turbolenza, come facile prevedere, si è registrata sul fronte del gas, con i future scadenza luglio, scambiati ad Amsterdam, che a inizio giornata hanno segnato una prima posizione a 34,25 euro al megawattora, contro i 32,507 euro di venerdì. Hanno poi preso la via dei rialzi e intorno alle 10,30 viaggiano in rialzo di circa il 10%.



Il petrolio

Dopo una settimana turbolenta, i prezzi del petrolio hanno aperto in modesto rialzo, con il Brent che intorno alle 10 aveva già azzerato i guadagni.

Nuove previsioni, intanto, dall’Opec: la domanda globale di petrolio salirà a 110 milioni di barili al giorno al 2045, registrato così un aumento della domanda mondiale di energia del 23%. «Il petrolio è insostituibile per il prossimo futuro», ha affermato il segretario generale Haitham Al Ghais dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, intervenendo alla conferenza inaugurale Energy Asia tenutasi a Kuala Lumpur. «Vediamo la domanda globale di petrolio salire a 110 milioni di barili al giorno entro il 2045», ha affermato, aggiungendo che per allora il petrolio costituirà ancora circa il 29% del mix energetico. Lo riporta Cnbc.