Sale Iveco, per Equita è 'Buy' sulla scia revisione al rialzo stime Daimler

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Iveco Group in evidenza a Piazza Affari, beneficiando della revisione al rialzo delle indicazioni per il 2023 da parte della tedesca Daimler. I titoli registrano la performance migliore sul FTSE MIB.

Nel dettaglio il gruppo tedesco ha rivisto al rialzo le stime per il 2023, prevedendo un fatturato di 56-58 miliardi di euro, contro la precedente indicazione di 55-57 miliardi. Gli analisti di Equita ricordano che i numeri di Daimler sono spinti soprattutto da Mercedes Benz, che, come Iveco, svolge il suo business prevalentemente in Europa. Gli esperti della sim hanno così reiterato la raccomandazione di ‘Buy’ sulle Iveco, stimando un target di prezzo a 12,7 euro.