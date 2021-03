Sale il nervosismo ma le Borse per ora tengono: cosa aspettarsi in settimana Rialzi frazionali per i principali listini con le piazze europee che fanno meglio grazie alla rotazione verso finanziari e petroliferi: i livelli tecnici da monitorare di Andrea Gennai

(Tetra Images / AGF)

Rialzi frazionali per i principali listini con le piazze europee che fanno meglio grazie alla rotazione verso finanziari e petroliferi: i livelli tecnici da monitorare

3' di lettura

Il timore di una ripresa dell’inflazione e il marcato rialzo dei rendimenti soprattutto negli Usa si fanno sentire anche sulle piazze borsistiche. La volatilità sta aumentando ma i principali listini hanno chiuso l’ultima settimana in positivo anche se con aumenti frazionali, in media sotto l’1 per cento. Solo il Nasdaq ha ceduto oltre il 2% evidenziando la difficoltà dei titoli tecnologici (molto condizionati dal fattore tassi). La debolezza dei tecnologici favorisce l’Europa, meno esposta a questo...