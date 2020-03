Sale il prezzo del grano: Mosca si avvia a limitare l’export Preoccupata da carenze in tempi di coronavirus, la Russia si avvia a mettere un tetto alle esportazioni di cereali: le quote ipotizzate sono piuttosto alte, ma il mercato teme che sia solo un primo passo di Sissi Bellomo

(REUTERS)

La Russia è a un passo dall’imporre limiti all’esportazione di cereali: una mossa che suscita inquietudine sul mercato e che ha spinto le quotazioni del grano ai massimi da due mesi, con un picco di 5,87 dollar per bushel a Chicago.

A Parigi il grano da macina ha raggiunto 197,50 euro per tonnellata, salvo limare i rialzi quando è emerso che – almeno per ora – Mosca non è orientata a prendere provvedimenti drastici.

Il ministero dell’Agricoltura, per evitare carenze in tempi di coronavirus, ha proposto un tetto di 7 milioni di tonnellate per l’export di cereali tra aprile e giugno, volumi simili a quelli che comunque ci si aspettava che fossero venduti all’estero.

Molti operatori temono però che questo sia solo il primo passo e che si possa arrivare a una replica del 2010. All’epoca la Russia vietò del tutto l’export di grano, in un periodo in cui la siccità aveva compromesso i raccolti e in cui il rublo debole (come oggi) faceva preferire le vendite all’estero.

La decisione innescò un rally che spinse il prezzo del grano al record storico. I rincari del pane scatenarono rivolte in molti Paesi del mondo, comprese quelle della Primavera araba.