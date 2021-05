Sale scommesse ferme fino a luglio. Perse 44 partite degli Europei: «Assist al gioco illegale»

3' di lettura

Il decreto riaperture rischia di generare un autogol per il governo Draghi. Almeno per quanto riguarda il settore dei giochi e delle scommesse sportive. Settore che, anche con il nuovo decreto Sostegni, raccoglie ben poco in termini di aiuti, fatta salva l’ipotesi di un possibile ristoro dal Mise per le sale giochi ormai chiuse da quasi un anno. Il problema è tutto nella data del prossimo 1° luglio fissata come avvio della ripresa del gioco legale. Una data che sembra dimenticare però come l’11 giugno, proprio a Roma, ci sia la partita inaugurale degli Europei di calcio. Se questa data non verrà rivista, ben 44 partite su 51 della competizione continentale saranno lasciate al mercato delle scommesse illegali.

Dal 1° luglio in poi, infatti, gli appassionati del gioco potranno scommettere sul mercato retail legale del gaming solo sulle semifinali e le finali del torneo. Una beffa oltre il danno per il gioco pubblico e autorizzato dallo Stato: «Aprire il 1° luglio i punti gioco è come dire voler aprire le gelaterie a novembre. Per il settore delle scommesse sportive restare fuori da tutta la fase a gironi degli Europei, a negozi chiusi, rappresenta una perdita stimata di circa 200 milioni di euro», spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech.

Pensare che in questi 318 giorni di chiusure non si sia giocato è un grave errore, ricorda il numero uno del concessionario pubblico, e a dimostralo sono i dati resi noti dalla Guardia di Finanza e dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo cui la raccolta del gioco illegale in questo anno di pandemia e chiusure forzate si è attesta tra i 10 e 20 miliardi di euro. Con una perdita per l’Erario che nel 2020 ha sfiorato i 6 miliardi di euro e che ora, nei primi tre mesi del 2021, si è attestata a –19,3% pari a 631 milioni di gettito in meno. E non finisci qui. Come spiega Schiavolin «chi sceglie l’offerta illegale con tutta probabilità sparisce dal radar del circuito legale facendo venire meno anche l’offerta in termini di responsabilità che oggi caratterizza il gioco legale rispetto a quello illegale».

Il mercato illegale

Il rischio di favorire il mercato illegale delle scommesse con le riaperture al 1° luglio si somma poi a quello di un nuovo caos regionalizzato nella ripresa dell’offerta di gioco. Il decreto riaperture prevede infatti che entro il 7 giugno saranno almeno sei le regioni a passare dal colore giallo al bianco con il ritorno alla piena normalità. In questo caso il rischio, secondo Schiavolin è quello di «un’offerta del gioco legale a macchia di leopardo, dove da una parte qualcuno sarà autorizzato ad aprire e da un’ltra invece, come è già accaduto con la regione Sardegna, non si potranno far ripartire le attività con evidenti disparità tra le diverse località».

Gli aiuti

Sul fronte ristori il gioco legale non incassa grandi aiuti. «Quello arrivato fino ad ora incide per non più del 2,5% sulle perdite di fatturato del settore» ricorda Schiavolin. E aggiunge che «un imprenditore preferisce lavorare e dunque riavviare la propria attività rispetto ad attendere un aiuto pubblico che per evidenti motivi può avere soltanto un impatto irrisorio sulle perdite derivanti da una vera e propria pandemia economica».