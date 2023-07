Salento, a fuoco il litorale di Ugento. Allerta incendi anche a Matera e nella zona jonica

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate anche a Matera in varie località (Venusio, strada provinciale 50 verso Gravina in Puglia; Picciano B; in città nel rione Cappuccini nei pressi di via Casalnuovo) e a Scanzano Jonico. In qualche caso le operazioni sono ancora in corso.

Ieri, invece, incendi a Timmari, in territorio di Matera, e a Marconia di Pisticci, in località Incoronata.

Incendi, le fiamme lambiscono anche la stele di Capaci

Condoglianze Biden a Meloni per vittime maltempo

All’inizio del loro incontro alla Casa Bianca, Joe Biden ha fatto a Giorgia Meloni le condoglianze per le vittime delle «condizioni meteorologiche estreme», maltempo e incendi, che hanno colpito «tutto il Mediterraneo», inclusa l’Italia.

Borrell: «Lotta al cambiamento climatico sfida comune»

«Le scene di desolazione nei Paesi del Mediterraneo devastati dagli incendi in Europa e nelle vicine Algeria e Tunisia ci ricordano che la lotta al cambiamento climatico è la nostra sfida comune. L’Ue è pronta ad aiutare i nostri partner che chiedono il nostro sostegno». Lo scrive in un tweet l’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.