Salento inaspettato tra arte, bio resort e locali sciantosi

Ha gli occhi orientali di Barbara De Matteis il buongiorno salentino. Alla Cotognata Leccese, accanto al Castello Carlo V, la proprietaria di questa pasticceria, che ha conquistato anche Ferzan Özpetek tanto da essere presente con piccole parti nei film del regista turco-italiano, fa scivolare delicatamente davanti agli occhi un caffè con ghiaccio e sciroppo di mandorla, accompagnandolo con un pasticciotto alla crema e un lingotto zuccherato alla mela cotogna che risveglia anche il più amaro dei sensi.

Lecce fra rinnovamento e ritorni

Eppure è mattina molto presto, la città del Barocco arrivato con un secolo di ritardo da Napoli allo sposalizio, riuscito benissimo, con la pietra locale color miele, docile e sensibile, sonnecchia ancora un po’, perciò è l’ora giusta per essere spettatori privilegiati del lifting miracoloso compiuto dal Bonus facciate: a Lecce ha tolto decenni di vetuste rughe e vistose crepe ai palazzi nobiliari più ridondanti che fanno il girotondo a piazza S. Oronzo e piazza del Duomo. Ci si imbatte così in una coppia di viaggiatori francesi: fanno a gara a indicarsi l’un l’altro i delfini e le sirene, che si fanno volentieri trovare, tra ghirlande di fiori e conchiglie, scolpiti su frontoni, colonne, architravi.

Questa, infatti, è una città di terra e al tempo stesso di mare, oltre che di agrumeti resilienti ed esotici giardini come Villa Reale, che fu progettata dal land architect Pietro Porcinai quando era studente. Sotto la buganvillea flamboyant della sua recinzione non si può rinunciare all’invito di montare sopra una Renault 4 un po’ sartriana, anche per i tanti libri accatastati sul sedile, per un primo bagno a San Cataldo, la Marina che sta rivivendo un’ebbra giovinezza attorno al Lido Turrisi, dopo tante estati impolverate: la gentilezza dei salentini e la loro passione per le automobili vintage sono così verginali da non potersi ignorare in tutto questo estremo lembo a sud est, dove le terre e i mari sono plurali.

Castle Elvira (foto di Luca Bergamin)

Uliveti, arte e caffè in piscina a Castle Elvira

Il Salento ti predispone a uno stato d’animo di immanenza e sorpresa continui. Ecco, dunque, che tra Trepuzzi e Campi Salentina, dopo essersi innamorati dei sensuali angioletti un po’ in bilico sulla facciata della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, si finisce catapultati dentro un uliveto un po’ metafisico pur di comprendere se sia reale quel Castle Elvira, da pronunciarsi all’inglese come i suoi nuovi proprietari Harvey B-Brown e Steve Riseley: sono loro ad aver acquistato questa copia autentica della Santarella di Edoardo Scarpetta al Vomero, fatta erigere da una coppia di possidenti partenopei per la figlia, che però sarebbe poi venuta a mancare precocemente dopo aver mangiato funghi tossici cresciuti proprio nel suo parco. A Castle Elvira, adesso, tra gazebo imbanditi e opere di arte, si pedala tra agavi gigantesche, si fa il bagno nella piscina dove sono state collocate sedute in pietra per prendere il caffè nell’acqua.

Harvey, memore dei suoi anni trascorsi da regista a Bollywood, mette a disposizione degli ospiti alcuni risciò e nella cisterna ha predisposto una sala proiezione, così come nelle stanze compare un ritratto di Elvis Presley con le orecchie da playmate: però l’architettura della torre colombaia e della masseria non è per nulla dissacrante.