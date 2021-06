Salernitana, arriva l’offerta da Abu Dhabi

2' di lettura

Una cordata, con quartier generale ad Abu Dhabi, per la Salernitana. Sarebbe arrivata poche ore fa, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, un’offerta per la Salernitana di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.

Secondo le indiscrezioni in campo sarebbe scesa una cordata: formata da Bin Zayed Group, come investitore, e Blue Skye, come finanziatore. Il primo è un gruppo che fa capo a un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, cioè Khaled Zayed Saquer Zayed Al Nahyan. Si tratta di una conglomerata con attività...