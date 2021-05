Salerno-Reggio, ora il Sud è meno isolato

3' di lettura

Nessuna ipotesi alternativa: per l’Alta Velocità sulla Salerno Reggio Calabria il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede il “potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali”, con una variante veloce rispetto alla linea attuale (fino a 300 km/h), elevando gli standard delle infrastrutture esistenti.

Con la nuova AV/AC, la ferrovia abbandona la costa per passare da Cosenza, riducendo di 80 minuti i tempi di percorrenza. Sei i lotti previsti per un costo di circa 20 miliardi (coperti per più di 11 md dal Pnrr e per il resto da un fondo aggiuntivo disponibile), da realizzare per tappe funzionali, la prima entro il 2026. Il completamento delle opere entro il 2030. «Si tratta di un progetto che toglie dall’isolamento la parte centrale della regione e l’area ionica, seguendo il tracciato interno autostradale e non quello costiero tirrenico», sottolinea il presidente di Ance Calabria (Associazione costruttori edili) Giovan Battista Perciaccante, che è anche vicepresidente di Unindustria con delega alle infrastrutture. «Allo stesso modo, a questo punto, è necessario procedere alla realizzazione del ponte sullo Stretto per connettere al Paese 5 milioni di siciliani».

Il progetto di fattibilità tecnico-economica realizzato da Rete Ferroviaria Italiana è già un pezzo avanti: contiene precise indicazioni, ma sarà sottoposto al dibattito pubblico con l’obiettivo, da parte di Rfi, di arrivare rapidamente al progetto definitivo e quindi a quello esecutivo.

La scelta però alimenta critiche e perplessità: «Sull’Alta Velocità al Sud il Pnrr fa un grandissimo frullato». Non ha mezzi termini Francesco Russo esperto di Logistica e Trasporti, ordinario di Ingegneria alla Mediterranea di Reggio Calabria. Insieme ai colleghi di tutte le università calabresi e siciliane ha redatto un documento in cui ha formulato proposte e indicazioni al Governo relative al sistema ferroviario e in particolare alla linea Salerno-Reggio Calabria. Ma il loro parere non è stato tenuto in considerazione. «Il risultato è evidente: il Pnrr crea una grande confusione non chiarendo cosa si voglia realmente fare. Come farà Bruxelles ad approvare un simile piano?», si chiedono gli ingegneri.

Ritengono che le scelte adottate non siano sufficienti a determinare la crescita dei territori. «Sfuggono alcuni elementi fondamentali - aggiunge Russo – l'effetto delle opere sul paesaggio, i tempi e i costi». Valutazioni su cui convergono Gaetano Bosurgi e Massimo di Gangi dell'università di Messina, Salvatore Damiano Cafiso e Matteo Ignaccolo dell'ateneo di Catania, Anna Granà (Palermo), Demetrio C. Festa (Unical), Giovanni Tesoriere (università Kore di Enna). Tutti orientati verso un sistema ferroviario AV Larg: leggero, agile, resiliente e green.